BON PLAN : un gros jeu PlayStation Studios en promo dans son édition Director's Cut

Lors du PlayStation State of Play en septembre dernier, nous avons découvert Ghost of Yōtei, la suite de Ghost of Tsushima, un très bon jeu d'action et d'aventure développé par Sucker Punch Productions. Si vous n'avez pas encore fait ce premier volet, c'est le moment de se rattraper, il est en promo.

Ghost of Tsushima Director's Cut passe à 37,99 € au lieu de 83,99 € sur Amazon, soit une réduction de - 55 % sur le prix de vente conseillé. Cette édition pour PS5 inclut pour rappel l'extension scénarisée L'Île d'Iki, le mode multijoueur Legends et des améliorations graphiques propres à la version PlayStation 5.

Jeu d'action et d'aventure réalisé par le studio Sucker Punch (inFAMOUS) avec une histoire inspirée de faits réels.

Jeu en open world avec des graphismes à couper le souffle, gameplay immersif : combat au corps à corps à l'arme blanche et à distance.

1-4 joueurs, version physique, disponible en français et en anglais, exclusivité Playstation.

Vivez l’aventure Ghost of Tsushima comme jamais auparavant sur PS5 : graphismes en 4K jusqu’à 60 fps, retour haptique et gâchettes adaptatives.

Comprend L’Île d’Iki, une nouvelle extension scénarisée exclusive à Ghost of Tsushima Director’s Cut Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5) à 37,99 € sur Amazon

