DISNEY+ : Death Stranding Isolations va continuer d'étendre l'univers d'Hideo Kojima sur nos écrans

Décidément, Kojima Productions n'a pas fini de nous étonner. Alors que le studio japonais planche actuellement sur l'horrifique OD et que la conception du jeu d'action-espionnage next-gen Physint a débuté, c'est à nouveau l'univers de Death Stranding qui va continuer de s'étendre. Non content de nous avoir proposé Death Stranding 2: On the Beach en juin dernier sur PS5, Hideo Kojima avait révélé en septembre un film d'animation Death Stranding Mosquito, bien distinct du long-métrage live-action de Michael Sarnoski.

Eh bien, ce n'est pas tout, car lors d'un évènement Disney+ à Hong Kong, il vient d'annoncer une série animée prévue en exclusivité pour la plateforme en 2027 et qui s'intitule Death Stranding Isolations.

Les premiers détails de la série Death Stranding Isolations





Conçu par E&H Production, ce projet aura comme réalisateur Takayuki Sano, qui a notamment été directeur d'animation sur Shingeki no Kyojin The Final Season (L'Attaque des Titans). Le concept art ci-dessus a lui été créé par Ilya Kuvshinov, connu pour avoir été character designer sur Ghost in the Shell: SAC_2045 et qui aura également ce rôle dans le cas présent. Quant à Hideo Kojima, il est évidemment producteur exécutif.

L'histoire racontée par Death Stranding Isolations sera totalement inédite et séparée de celles des jeux, suivant de jeunes homme et femme partant à l'aventure, le tout dans un style en 2D dessiné à la main. Voici ce qu'en dit le communiqué sur le site officiel :

Synopsis Il fut un temps où une explosion se produisit... Les âmes solitaires des défunts se manifestent dans le monde physique, cherchant à entrer en contact avec les vivants. Cependant, le lien qu'elles tissent déclenche une explosion cataclysmique qui anéantit toute vie sur Terre : un phénomène connu sous le nom de Death Stranding. Ces évènements rayent des nations entières de la carte et la civilisation elle-même. Les survivants sont désormais isolés, repliés sur eux-mêmes et coupés du monde. Alors que l'humanité est au bord du gouffre, un Porteur légendaire entreprend de transporter à la fois des marchandises et les vœux de leurs expéditeurs, reconnectant les êtres vivants dans l'espoir de les sauver. Inspirée du jeu vidéo né de l'imagination du légendaire créateur Hideo Kojima, voici une nouvelle série animée produite par le prometteur studio d'animation japonais E&H Production. Sous la direction de Takayuki Sano (E&H), elle s'inscrit dans la lignée de l'œuvre originale, tant par son esprit que par ses idées, et dépeint l'univers de Death Stranding avec une audace et une subtilité remarquables, sublimées par une animation à la main de haute qualité. Quelque part en Amérique du Nord, tandis que Sam Bridges parcourt le continent pour sauver l'Amérique, d'autres personnes isolées tentent chacune à leur manière de surmonter leur solitude. Un vieil homme cherche le salut autrement que par le biais de la connexion prônée par Bridges. Une guerrière aspire à un monde de combats incessants. Un garçon nourrit une rancune tenace envers Bridges. Une jeune fille embrasse la solitude. Au bord du gouffre de l'humanité et de la fin du monde, leurs destins et leurs espoirs convergent, marquant le début d'une nouvelle histoire de Death Stranding. Et maintenant, une nouvelle explosion survient...

