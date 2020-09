The Last of Us Part II : de nombreux joueurs l'ont terminé, bien plus que Ghost of Tsushima ou Death Stranding

Ce n'est pas une grande nouvelle, un tas de joueurs ne finissent pas les jeux qu'ils achètent. Outre l'exception des titres orientés vers le multijoueur comme Call of Duty où le mode solo est très souvent délaissé, il n'est pas rare de voir des joueurs se lancer dans un titre sans qu'ils voient un jour le générique de fin. The Last of Us Part II a cependant captivé les joueurs plus que la moyenne.

C'est ce qu'a découvert UnGeek en se penchant sur les Trophées obtenus par les possesseurs du jeu de Naughty Dog, un outil certes pas forcément ultra précis, mais qui donne quand même un bon aperçu de la progression des joueurs. Le Trophée Or Voilà ce qui s'est passé, débloqué en ayant terminé The Last of Us Part II, a ainsi été acquis par 58 % des joueurs, ce qui est énorme lorsqu'il est comparé à d'autres jeux solos du même genre comme Final Fantasy VII Remake (53,3 %), God of War (51,8 %) et Spider-Man (50,7 %) mais surtout à Ghost of Tsushima (38,2 %), Horizon: Zero Dawn (34,5 %), Days Gone (34 %), Death Stranding (29,3 %) ou encore Red Dead Redemption II (28,6 %). Près de 60 % des joueurs qui ont lancé The Last of Us Part II sont donc arrivés au bout de l'aventure avec Ellie, preuve que le titre de Naughty Dog les a passionnés une fois la manette en main.

The Last of Us Part II a accueilli plusieurs mises à jour depuis sa sortie, et il est actuellement soldé sur le PlayStation Store à 59,99 €. Sinon, vous pouvez le retrouver en édition physique à 47,9 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de The Last of Us Part II : une belle lettre d'adieu à la PS4