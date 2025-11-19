Stargate : Amazon va de nouveau ouvrir la porte, une nouvelle série enfin officialisée pour Prime Video !

Chevron 1, enclenché !





En 2021, Amazon rachetait la Metro-Goldyn-Mayer, faisant notamment l'acquisition d'une des licences cinématographiques les plus iconiques, James Bond. Cela va notamment donner lieu à un futur long-métrage réalisé par Denis Villeneuve comme nous l'apprenions en juin dernier. Parmi les autres propriétés intellectuelles de son riche portfolio se trouve Stargate, qui outre le film de Roland Emmerich par lequel tout a débuté en 1994, a surtout connu le succès grâce à ses séries SG-1 puis Atlantis, dont les conclusions étaient satisfaisantes, mais n'a malheureusement pas su réitérer l'exploit avec Universe, stoppée après sa deuxième saison en 2011 en laissant les fans sur un cliffhanger jamais officiellement résolu (ne parlons pas des comics...). Mais ce n'est pas l'équipage du Destiny qui nous intéresse à présent, bien que nous serions ravis de revoir Robert Carlyle joué dans cet univers. Après des années d'attente, le feu vert a enfin été donné pour la création d'une nouvelle série originale Stargate !

Loués soient les Oris (et Amazon) !





La nouvelle nous est parvenue en premier lieu de Variety, mais une vidéo officielle a également été mise en ligne par Prime Video, dans laquelle nous retrouvons deux figures bien connues des Gaters, à savoir Darren Sumner de GateWorld.net et David Read de DialTheGate.com. Oui, Amazon a mis la communauté au centre de son annonce et cela fait plus que plaisir.

Nous apprenons donc que le showrunner, scénariste et producteur exécutif de ce futur show à destination de Prime Video et produit par Amazon MGM Studios ne sera autre que Martin Gero. Cela n'aurait pas pu être une meilleure nouvelle pour les fans de longue date puisque le créateur de Blindspot a débuté sa carrière en travaillant sur SGA, puis SG1 et SGU. Mieux encore, les esprits créatifs qui ont longtemps donné vie à cet univers seront de retour, puisque Brad Wright et Joe Mallozzi feront office de producteurs consultants. À cette dream team s'ajoutent Dean Devlin et Roland Emmerich, à l'origine du film ayant lancé la licence, en tant que producteurs exécutifs aux côtés de Joby Harold et Tory Tunnell.

Il y a vingt ans, mon premier vrai emploi à la télévision était celui de scénariste sur Stargate: Atlantis. J'ai passé cinq ans au sein de la franchise, travaillant sur les trois séries. Stargate m'a tout appris sur la production télévisuelle ; c'est inscrit dans mon ADN. Je suis absolument ravi qu'Amazon MGM Studios m'ait confié la mission de guider cette franchise incroyable vers sa prochaine étape. À tous ceux qui ont maintenu la porte ouverte grâce aux conventions, aux rediffusions et à une foi inébranlable, ceci est pour vous. Et à ceux qui découvrent notre univers, je vous promets une expérience extraordinaire. - Martin Gero Stargate est une franchise emblématique et durable qui captive les spectateurs depuis des décennies grâce à son exploration audacieuse de la place de l'humanité dans le cosmos. En collaboration avec notre extraordinaire équipe créative composée de Martin, Tory et Joby, nous sommes honorés d'ouvrir cette nouvelle porte et d'offrir à notre public mondial de Prime Video un chapitre visionnaire de cette franchise culte, qui rend hommage au riche héritage de la série tout en la propulsant vers un avenir ambitieux et riche en émotions. - Nick Pepper, responsable du développement de la TV SVOD aux États-Unis pour Amazon MGM Studios

Reboot ou Continuum ?





Si cette annonce était attendue depuis des années, elle s'accompagnait évidemment d'une énorme appréhension : qu'Amazon veuille faire table rase du passé pour mieux vendre son projet à une toute nouvelle audience. Alors, un reboot est-il prévu ? Martin Gero rassure en déclarant que ce ne sera pas le cas, parlant d'un tout nouveau chapitre, qui sera unique au sein de cet univers et pourra toucher de nouveaux spectateurs à travers le monde sans qu'ils aient besoin de faire leurs devoirs en voyant les centaines d'épisodes déjà disponibles. Même ceux n'ayant pas forcément une franchise de SF qui leur plait actuellement pourraient s'y retrouver.

C'est clairement le meilleur choix possible, à l'instar de ce qu'avait réussi à faire Doctor Who en 2005 par exemple, surtout que rien n'empêche de raconter une histoire totalement inédite tout en glissant des références qui parleront aux anciens. De plus, comme souligné, ce sera la première fois que tout le monde pourra visionner une série de la licence en même temps (plus de 200 pays et territoires ont accès au service).

Pour le moment, rien n'est dit concernant le casting et les éventuels retours de visages familiers. En revanche, Brad Wright a ajouté que l'équipe va pouvoir réaliser des choses qui n'étaient techniquement pas possible lors de la création de SG-1 en 1997 et par la suite. Avec l'évolution des effets spéciaux et le budget alloué par Amazon, il est clair que cela devrait bien aider une telle licence de science-fiction. Notez qu'il est fait mention de la Terre à l'époque actuelle, qui devrait donc bel et bien faire partie de la proposition, induisant inévitablement de donner des réponses sur ce qu'il s'est passé durant plus d'une décennie. L'humour caractéristique que nous apprécions devrait également être présent.

Il ne reste plus qu'à patienter pour de plus amples détails, mais en attendant, nous ne pouvons que nous réjouir (et entamer un marathon pour tout revoir). Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.