Pokémon Presents : l'inévitable présentation pour le Pokémon Day 2025 annoncée

C'est une tradition qui se perpétue depuis 2021 (bien que le format existait depuis 2020), un Pokémon Presents est organisé pour célébrer l'anniversaire de la licence, qui correspond au lancement de Pocket Monster Aka et Midori, des Versions Rouge et Verte par lesquelles tout a commencé le 27 février 1996. Pas de surprise à ce qu'une nouvelle édition soit donc annoncée aujourd'hui, surtout que le datamining de fichiers de Pokémon GO avaient révélé son existence depuis janvier. Nous avons donc rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 27 février à 15h00 pour cette présentation des 29 ans. Un teaser vidéo a été mis en ligne, nous montrant juste Pikachu courir et marcher, avec un petit regard caméra au passage. Bref, rien qui ne puisse indiquer la teneur de ce qui sera montré.

Forcément, il y aura des passages dédiés aux jeux mobiles, entre Pokémon GO, Pokémon Sleep, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix et Pokémon UNITE, qui généralement ne sont pas ce qui passionne le plus les spectateurs il faut bien l'avouer.

L'an dernier, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket y avait été dévoilé, qui est depuis paru et devenu un véritable succès. La rumeur veut que le prochain booster succédant à Choc Spatio-Temporel y soit annoncé, qui serait alors un A2a à l'instar de L'Île Fabuleuse. Même si cela semble un peu trop tôt, l'occasion s'y prêterait parfaitement.

Aurons-nous plus de détails sur le projet réalisé par Aardman Animations et prévu pour 2027 ? Enfin, après une année complète de silence radio, la communauté attend de pied ferme un premier véritable aperçu de Légendes Pokémon : Z-A, qui avait simplement été teasé lors de la précédente édition et qui doit sortir en 2025. Et qui sait, peut-être qu'un teasing de la 10G sera diffusé pour exciter les joueurs.

