Tomb Raider : une grande actrice au casting de la série live action ?

Lara Croft prend actuellement de longues vacances, mais plusieurs projets avec l'aventurière anglaise sont en préparation. Crystal Dynamics développe un nouveau jeu vidéo majeur sous Unreal Engine 5, qui pourrait être dévoilé aux Game Awards 2025. S'il ne s'agit pas du remake du premier opus, des rumeurs en font état depuis quelques jours. De son côté, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée) scénarise et produit une série live action Tomb Raider pour Amazon Prime Video.

Sigourney Weaver rejoint Sophie Turner dans la série Tomb Raider





Nous savions déjà que Sophie Turner (Game of Thrones, X-Men) incarnera Lara Croft dans la série live action Tomb Raider. Mais aujourd'hui, Deadline dévoile la présence d'une grande actrice au casting. Sigourney Weaver serait en discussion pour jouer dans la série Tomb Raider, incarnant un rôle encore inconnu. Les relations familiales étant souvent centrales dans la franchise, Sigourney pourrait incarner Amélia Croft, la mère de Lara... ou un rôle totalement différent.

Sigourney Weaver, une filmographie variée





Depuis la fin des années 70, Sigourney Weaver a joué dans un tas de films cultes : Alien, SOS Fantômes, Gorilles dans la brume, 1492 : Christophe Colomb, Galaxy Quest, La Cabane dans les bois, WALL-E, ou plus récemment dans les Avatar de James Cameron. Sigourney Weaver sera également à l'affiche de The Mandalorian and Grogu en mai prochain.

Quand sortira la série live action Tomb Raider ?





Si le casting de la série live action Tomb Raider se dessine petit à petit, les informations restent maigres sur le projet de Phoebe Waller-Bridge. Aucune date de sortie n'a été dévoilée. Qui arrivera en premier ? Le jeu ou la série ? Mystère.