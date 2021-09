NETFLIX : Tomb Raider, une actrice connue du MCU pour doubler Lara Croft dans la série animée

Parmi les nombreuses adaptations de jeux vidéo en cours dans les couloirs de Netflix, il y a un projet qui concerne l'une des franchises les plus populaires de l'histoire. Une série animée Tomb Raider est en effet en développement chez Powerhouse Animation Studios (Castlevania) et Legendary Pictures avec Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin) au scénario et Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog), Stephan Bugaj, Howard Bliss et Jacob Robinson à la production.

Nous savions tout juste que l'histoire se déroulerait après les évènements de Shadow of the Tomb Raider, et n'auraient donc pas de lien avec les longs-métrages mettant en scène Angelina Jolie ou Alicia Vikander. Camilla Luddington prêtait sa voix à l'héroïne dans la dernière trilogie, mais elle ne sera pas de retour dans cette série animée. Netflix vient de confirmer que Lara Croft aurait cette fois l'intonation de Hayley Atwell, connue pour être la Peggy Carter du Marvel Cinematic Universe, ou encore pour ses rôles dans The Duchess ou Conviction.

En France, si Alice David avait pris le flambeau de Françoise Cadoll dans le reboot de 2013, c'est Anna Sigalevitch qui était Lara Croft dans Shadow of the Tomb Raider (disponible à partir de 15,00 € sur Amazon.fr), mais aussi le film de 2018. L'histoire ne dit pas encore si elle reprendra du service pour ce projet.