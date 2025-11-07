Légendes Pokémon : Z-A lance sa Saison 2 avec la mise à jour 1.0.2, plusieurs Méga-Évolutions enfin officialisées

Plusieurs officialisations de contenus présents dans LPZA





The Pokémon Company et Game Freak ont abreuvé d'informations les joueurs de Légendes Pokémon : Z-A en présentant ce qui arrivera rapidement dans le DLC Méga-Dimension. De plus, il est désormais possible d'obtenir Diancie. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'elles ont été mises en avant sur l'artwork de l'extension, le site officiel a donc présenté les Méga-Évolutions des starters de l'aventure. De plus, Narica, son Méga-Ohmassacre et les récompenses de Bâti-Racines présentes à travers Illumis ont eu droit à un coup de projecteur. Vous pouvez voir tout cela en pages suivantes, histoire de limiter les spoilers au maximum si jamais vous ne souhaitez pas en savoir davantage.

Les changements apportés par le patch 1.0.2





L'actualité du jeu ne s'arrête pas là, car une mise à jour 1.0.2 a été déployée. Vous trouverez ci-dessous une traduction de son changelog :

Ver. 1.0.2 (datée du 06/11/2025) Corrections apportées aux problèmes suivants Si vos Boîtes Pokémon étaient pleines avant le premier combat contre une Méga-Évolution Ferox et que le menu des Boîtes n'avait pas été ouvert avant ce remplissage, les tentatives de capture échouaient systématiquement. De plus, si une mission secondaire permettant d'obtenir des Pokémon était tentée dans ces conditions, elle était validée sans que le Pokémon ne soit attribué.

Dans certaines missions secondaires, si le cycle jour/nuit s'effectuait au moment précis où une attaque atteignait sa cible, il devenait impossible de toucher cette dernière par la suite, bloquant ainsi la progression de la mission.

Lors des combats de Dresseurs, si le Dresseur adverse changeait de Pokémon et que le joueur activait simultanément la Méga-Évolution, le jeu pouvait devenir injouable, le Dresseur adverse n'ayant pas pu envoyer de nouveau Pokémon.

D'autres problèmes mineurs ont également été corrigés. Ajustements d'équilibrage des Combats Classés Afin d'éviter une baisse de points en fonction du résultat des matchs, le système de points attribués selon le classement a été ajusté.

Les récompenses de combat ont été partiellement augmentées et ajoutées aux récompenses reçues après chaque match.

La Goupelinite enfin accessible, mais l'Amphinolite fait de la résistance





La Saison 2 du Club de Combat Z-A a été lancée en parallèle, nécessitant donc d'être à jour pour en profiter. Comme annoncé sur le site de la licence, elle ne durera là encore que 20 jours, jusqu'au 26 novembre 2025 à 6h59. Il y a toutefois du changement puisqu'afin d'obtenir la Goupelinite et donc Méga-Goupelin, il suffit d'atteindre le rang S (contre le rang K précédemment). De plus, l'Amphinolite est de retour et nécessite quant à elle seulement le rang Y.

Quant aux règles de cette Saison 2, elles autorisent tous les Pokémon jusqu'au numéro 229 du Pokédex, ainsi que le 231 qui n'est autre que Diancie, soit la quasi-intégralité. Comme vous pouvez le voir sur le visuel officiel, Xerneas et Yveltal sont donc admis, contrairement à Zygarde, ce qui risque de faire mal. Enfin, vous trouverez ci-dessous la liste des récompenses de fin de saison.

Rang A : 3 Rêve Balls, 1 Capsule d'Or, 3 Capsules d'Argent, 3 Graines Maîtrise et 1 Maxi Pépite.

: 3 Rêve Balls, 1 Capsule d'Or, 3 Capsules d'Argent, 3 Graines Maîtrise et 1 Maxi Pépite. Rang B à rang E : 2 Rêve Balls, 1 Capsule d'Or, 2 Capsules d'Argent, 2 Graines Maîtrise et 2 Pépites.

: 2 Rêve Balls, 1 Capsule d'Or, 2 Capsules d'Argent, 2 Graines Maîtrise et 2 Pépites. Rang F à rang K : 1 Capsule d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites.

: 1 Capsule d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites. Rang L à rang R : 1 Graine Maîtrise et 1 Pépite.

: 1 Graine Maîtrise et 1 Pépite. Rang S et plus : 1 Pépite.

