Silent Hill f : Konami annonce une mauvaise nouvelle pour les fans

Konami et NeoBards Entertainment ont lancé le mois dernier Silent Hill f, un nouvel opus majeur et inédit de la franchise culte de survival-horror. Un titre qui nous emmène au Japon, pendant les années 1960, un sacré changement par rapport aux anciens volets. Bien évidemment, cela se ressent dans la bande originale.

Des compositeurs de renom pour la BO de Silent Hill f





Pour composer les musiques de Silent Hill f, Konami a fait appel à dai et xaki (When They Cry), à Kensuke Inage (Dynasty Warriors) et bien sûr à Akira Yamaoka, compositeur attitré de la licence. Les fans qui ont craqué pour l'édition Deluxe numérique ont eu accès à 15 pistes de la bande originale, pour une durée de 50 minutes, mais Konami comptait sortir des éditions physiques en CD et vinyles plus complètes le 17 décembre prochain.

Konami annule les éditions CD et vinyles de la BO de Silent Hill f





Malheureusement, Konami annonce l'annulation des éditions physiques Silent Hill f: Original Soundtrack (CD) et Silent Hill f: Original Soundtrack Konami Style (vinyle en édition limitée). L'éditeur japonais évoque « diverses circonstances », sans entrer dans les détails, mais ajoute que les joueurs qui avaient précommandé le vinyle de la bande originale sur son site Konami Style seront remboursés.

Pour l'instant, il est difficile de savoir si Konami a tout bonnement abandonné l'édition de la bande originale de Silent Hill f, peut-être à cause d'un problème de droits, où s'il l'a repoussée à l'année prochaine. Officiellement, le seul moyen d'écouter quelques musiques est via la Digital Deluxe Edition numérique, des internautes l'ont évidemment partagé sur YouTube, mais les fans espéraient retrouver l'intégralité de la soundtrack sur les plateformes de streaming habituelles et en éditions physiques, CD et vinyles. Pour rappel, Silent Hill 2 Remake a eu droit à près de 3h30 de musiques en streaming et des vinyles chez Laced Records.

Silent Hill f est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 59,99 € sur Cdiscount.

Lire aussi : TEST Silent Hill f : l’horreur psychologique prend racine au Japon