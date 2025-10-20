Valve prépare sa plus grande offensive matérielle avec Deckard (Steam Frame) et Fremont

Depuis la sortie du Steam Deck, et de Valve Index auparavant, Valve a prouvé qu’il était capable de produire un matériel solide tout en maintenant une philosophie ouverte. L’entreprise ne semble pas vouloir s’arrêter là. Plusieurs indices convergent vers un plan d’envergure : un casque VR autonome haut de gamme, un boîtier PC/console de salon sous SteamOS et une refonte complète de sa chaîne de production avec des partenaires asiatiques majeurs.

Le projet, connu sous les noms de Deckard, Steam Frame et Fremont, pourrait marquer un tournant pour la réalité virtuelle et pour l’avenir du jeu PC.

Toutes les données réunies dans ce dossier proviennent de sources publiques crédibles : publications techniques, brevets américains, rapports industriels et fuites croisées. Parmi les plus fiables figurent celles de Brad Lynch (@SadlyItsBradley), LaozhuQH, Phoronix, NotebookCheck, Tom’s Hardware et des médias chinois spécialisés. L’objectif de ce dossier est de regrouper, recouper et contextualiser ces informations afin d’offrir une vision claire de ce que prépare Valve.

Nous espérons que vous apprécierez la lecture et que ce qui est regroupé ici deviendra réalité.