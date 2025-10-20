Valve prépare sa plus grande offensive matérielle avec Deckard (Steam Frame) et Fremont

Valve prépare sa plus grande offensive matérielle avec Deckard (Steam Frame) et Fremontpar Eric de Brocart
Depuis la sortie du Steam Deck, et de Valve Index auparavant, Valve a prouvé qu’il était capable de produire un matériel solide tout en maintenant une philosophie ouverte. L’entreprise ne semble pas vouloir s’arrêter là. Plusieurs indices convergent vers un plan d’envergure : un casque VR autonome haut de gamme, un boîtier PC/console de salon sous SteamOS et une refonte complète de sa chaîne de production avec des partenaires asiatiques majeurs.
Le projet, connu sous les noms de Deckard, Steam Frame et Fremont, pourrait marquer un tournant pour la réalité virtuelle et pour l’avenir du jeu PC.
Toutes les données réunies dans ce dossier proviennent de sources publiques crédibles : publications techniques, brevets américains, rapports industriels et fuites croisées. Parmi les plus fiables figurent celles de Brad Lynch (@SadlyItsBradley), LaozhuQH, Phoronix, NotebookCheck, Tom’s Hardware et des médias chinois spécialisés. L’objectif de ce dossier est de regrouper, recouper et contextualiser ces informations afin d’offrir une vision claire de ce que prépare Valve.
Nous espérons que vous apprécierez la lecture et que ce qui est regroupé ici deviendra réalité.
|
Fondateur - Directeur de publication
Eric de Brocart
|Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
|Me suivre :
Commenter 1 commentaire
Bien hâte de voir ce casque VR, moi qui voulait attendre un potentiel Quest 4 pour remplacer mon 2, je risque de craquer avant! Je suis curieux du mode autonome. Du coup, toujours via Steam mais quelle puissance? Quelle type de jeu? Quid de Steam Link, qui marche déjà super?
SteamOS est super, et le fait d'avoir avancé sous Proton, Linux etc, je dis merci Valve!