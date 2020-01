Steam : le chinois est désormais la langue la plus utilisée sur la plateforme de Valve

Le monde évolue, et les joueurs aussi. Chaque mois, Valve publie une étude concernant les utilisateurs de Steam, et en décembre 2019, l'anglais a laissé sa place au chinois dans la langue la plus utilisée par les joueurs.

Ce sont en effet 37,87 % des utilisateurs de Steam qui affichent la plateforme en chinois simplifié, contre 30,43 % en anglais. Le français ne représente que 2,23 % des utilisateurs. Un phénomène justifié par l'arrivée de gros jeux destinés au public chinois, comme le tout récent 部落与弯刀, ou Sands of Salzaar, qui compte déjà 50 000 exemplaires vendus depuis son lancement le 2 janvier dernier.

Ces données de Steam sont cependant à prendre avec des pincettes, car comme le rappelle PC Gamer, Valve a déjà commis des erreurs en récoltant les informations des utilisateurs, tandis qu'AMD affirme que ces chiffres ne sont pas représentatifs du marché. En même temps, ses cartes graphiques sont complètement en retrait par rapport à celles de NVIDIA d'après Steam.