Steam dévoile ses plus gros succès de l'année 2024, la VR n'est pas oubliée

Comme chaque année, Valve dresse le bilan des jeux vidéo qui ont rapporté le plus d'argent sur Steam, la plateforme incontournable des joueurs PC. Une année 2024 marquée par le carton commercial de nombreux jeux vidéo orientés vers le multijoueur, qu'il soit compétitif ou coopératif, mais une nouveauté 100 % solo est évidemment présente.

Eh oui, Black Myth: Wukong est bien sûr dans ce Top 12 des jeux vidéo qui ont rapporté le plus d'argent sur Steam. L'Action-RPG chinois s'est vendu comme des petits pains à son lancement en août dernier et il a obtenu plusieurs prix lors des Steam Awards, dont celui du Jeu de l'année. Voici les jeux Platine de Steam pour 2024 :

Elden Ring ;

; PUBG Battlegrounds ;

; Dota 2 ;

; Black Myth: Wukong ;

; Helldivers 2 ;

; Destiny 2 ;

; Counter-Strike 2 ;

; Warhammer 40,000: Space Marine 2 ;

; Baldur's Gate 3 ;

; Call of Duty: Black Ops 6 ;

; Palworld ;

; Apex Legends.

De nombreux free-to-play sont présents, les microtransactions et Battle Pass ont toujours autant de succès auprès des joueurs. D'après les chiffres de SteamDB, la plateforme de Valve a accueilli 19 004 jeux en 2024, contre 14 309 l'année dernière. Une progression fulgurante, il est de plus en plus difficile de tirer son épingle du jeu sans être un gros studio réputé, les succès commerciaux de Palworld et Black Myth: Wukong sont encore plus impressionnants vu comme ça.

Du côté de la réalité virtuelle, Valve partage également une liste de 12 jeux qui ont rapporté gros en 2024, mais la plupart de sont même pas sortis cette année. Voici les titres Platine de la VR :

Beat Saber ;

; Gorilla Tag ;

; Ghosts of Tabor ;

; BONELAB ;

; Blade and Sorcery ;

; Arizona Sunshine 2 ;

; VTOL VR ;

; Pavlov ;

; The Elder Scrolls V: Skyrim VR ;

; Fallout 4 VR ;

; Half-Life: Alyx ;

; Into the Radius 2.

