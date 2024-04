NVIDIA : une bonne nouvelle pour le jeu le plus wishlisté sur Steam

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les nouveaux jeux bénéficiant de ses technologies DLSS, Reflex et RTX sur ordinateurs. Le constructeur de cartes graphiques met aujourd'hui en avant « le jeu le plus demandé sur Steam », un titre attendu dans une dizaine de jours par de nombreux joueurs.

Eh oui, Manor Lords est actuellement en tête des jeux les plus souhaités sur la plateforme de Valve, la date de sortie du jeu de stratégie médiéval avec de la construction de villes, des combats tactiques et des simulations économiques et sociales est fixée au 26 avril prochain en Early Access. NVIDIA annonce que Manor Lords sera compatible avec le DLSS 2 dès son lancement, permettant « une augmentation moyenne des performances de 47 % ». Vous pourrez acheter le jeu à sa sortie via Gamesplanet et GOG.com.

En plus de cela, Welcome to ParadiZe a eu droit à une mise à jour hier pour rajouter le DLSS 2 et le DLAA pour améliorer les performances et la qualité de l'image. Oddsparks: An Automation Adventure sortira quant à lui le 24 avril, avec lui aussi le DLSS 2 et le DLAA. NVIDIA en profite pour mettre en avant le GeForce RTX Challenge, qui opposera cinq équipes européennes dans un tournoi de 12 jeux majeurs le 21 avril 2024.

Enfin, un nouveau pilote Game Ready vient d'être lancé, prenant en charge Manor Lords et No Rest for the Wicked, le nouveau jeu des créateurs d'Ori. Le driver est à télécharger sur le site officiel de NVIDIA ou via les applications GeForce Experience et NVIDIA App. Vous pouvez retrouver des cartes graphiques GeForce RTX sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.