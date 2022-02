Mario Strikers: Battle League Football, bonne nouvelle, Next Level Games développe le jeu

À la surprise générale, Nintendo a dévoilé lors de son récent Direct Mario Strikers: Battle League Football, nouveau jeu de football avec Mario et ses amis, 15 ans après le dernier volet de la franchise, Mario Strikers Charged Football. Un titre évidemment attendu par de nombreux fans. Et bonne nouvelle, le développeur est un habitué.

Eh oui, comme le dévoile l'organisme de classification des jeux vidéo en Australie, c'est bien Next Level Games qui développe ce Mario Strikers: Battle League Football sur Switch. Le studio est déjà derrière Mario Smash Football et Mario Strikers Charged Football, mais également à l'origine de Luigi's Mansion 2 et 3 ou encore de Metroid Prime: Federation Force (personne n'est parfait). Ce n'est donc pas une surprise de retrouver Next Level Games ici, d'autant que le studio a été racheté par Nintendo en début d'année dernière, les fans ont de quoi être rassurés.

La date de sortie de Mario Strikers: Battle League Football est fixée au 10 juin 2022 sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.