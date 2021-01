Next Level Games : le studio derrière deux Luigi's Mansion et les Mario Strikers racheté par Nintendo

C'est en 2002 que le studio Next Level Games voyait le jour à Vancouver au Canada, qui a depuis accouché de quelques titres de commande pour Activision, Ubisoft ou bien SEGA, mais aussi et surtout de nombreux jeux bien connus des joueurs disposant de consoles Nintendo. Après deux essais transformés en développant successivement Super Mario Strikers (Mario Smash Football en Europe) et Mario Strikers Charged Football pour l'éditeur durant la première décennie des années 2000, le studio a proposé ces dernières années Luigi's Mansion 2 et 3, ainsi que le très décrié Metroid Prime: Federation Force. La belle aventure avec Big N. va se poursuivre, puisque nous apprenons désormais que Next Level Games a été racheté par la firme au plombier !

Voici ce que dit le communiqué de Nintendo :

NLG (Next Level Games, NDLR) est une société de développement de jeux vidéo basée à Vancouver, au Canada, qui possède près de deux décennies d'expérience dans la création de jeux vidéo pour diverses plateformes de consoles. Plus récemment, NLG a travaillé exclusivement avec Nintendo pour développer des titres de logiciels pour les consoles Nintendo 3DS et Nintendo Switch, y compris des titres de la série de jeux vidéo Luigi's Mansion, acclamée par la critique. Les actions de NLG sont actuellement entièrement détenues par ses propriétaires-directeurs et ses employés. Un certain nombre de propriétaires-directeurs ont récemment déterminé que le moment était venu pour eux de vendre leurs actions, et NLG a donc commencé à explorer de potentielles transactions de vente. La réalisation de l'acquisition servira à garantir la disponibilité des ressources de développement de NLG pour Nintendo, y compris l'expertise en développement, ainsi qu'à faciliter une amélioration anticipée de la vitesse et de la qualité du développement en permettant une communication et un échange de personnel plus étroits avec l'équipe de développement de Nintendo. L'acquisition devrait être clôturée le 1er mars 2021, en attendant le respect de toutes les modalités et conditions pertinentes, y compris l'approbation des actionnaires, l'approbation réglementaire en vertu de l'Investment Canada Act et d'autres conditions de vente habituelles.

Nous pouvons donc espérer voir une nouvelle exclusivité à destination de la Switch en provenance de Next Level Games dans les années à venir. En attendant, Luigi's Mansion 3 est toujours en vente 44,49 € sur Amazon.