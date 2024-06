Koira : magnifique vidéo et bonne nouvelle pour l'adorable jeu édité par DON'T NOT

Lors du Day of the Devs qui a suivi le Summer Game Fest Live 2024, DON'T NOD a reparlé de Koira, un adorable jeu d'aventure qu'il éditera. Développé par Studio Tolima, le titre avait été dévoilé l'été dernier et suivra un chiot accompagné d'un esprit de la forêt, sous fond de magie et de musique.

La nouvelle bande-annonce est consacrée à l'amitié entre ce petit chien et cet esprit, l'occasion de revoir les animations en 2D créées à la main et d'écouter un extrait de la bande originale. Le gameplay demandera de chanter pour réveiller la forêt et guider le chiot jusqu'à sa maison. Un jeu très mignon qu'il sera possible d'essayer très prochainement, une démo sera disponible sur Steam dans le courant de l'été 2024. Ben Lega, game director chez Studio Tolima, commente :

Nous sommes ravis de participer à l’événement Day of the Devs de cette année. Avoir l'occasion de présenter Koira aux côtés d'autres formidables jeux indépendants à venir est incroyable. Nous espérons vraiment que les joueuses et les joueurs apprécieront d'en apprendre davantage sur Koira.

La version complète de Koira n'est pas attendue avant 2025, exclusivement sur PC pour le moment.