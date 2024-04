Nintendo s'attaquerait au plus célèbre mod de Steam, 20 ans de contenu à la poubelle ?

Le PC est une plateforme ouverte, les joueurs n'hésitent pas à créer et partager des mods pour varier les plaisirs, c'est notamment le cas sur Steam. Garry Newman a conçu Garry's Mod pour Half-Life 2 en 2004, devenu désormais un standalone et qui permet de faire à-peu-près tout et n'importe quoi avec le Source Engine.

Dans ce « tout et n'importe quoi », il y a notamment des créations sous licence, chose que déteste un certain constructeur. Eh oui, comme l'a annoncé Garry Newman dans un bref communiqué, Nintendo a demandé au créateur de Garry's Mod de supprimer toutes les créations en lien avec ses marques du Steam Workshop, chose déjà effectuée. Garry n'a même pas essayé de se défendre, déclarant que « c'est plutôt juste » et que « c'est le contenu de Nintendo et ce qu'ils autorisent et ce qu'ils n'autorisent pas dépend d'eux ». De toute façon, il est de l'avis commun qu'il ne sert à rien de lutter contre le constructeur japonais.

C'est 20 ans de créations de la communauté qui part à la poubelle avec cette décision, « un processus continu » selon Garry Newman, qui demande aux utilisateurs de l'aider en supprimant eux-mêmes leurs contenus et en « ne les téléchargeant plus jamais ». Une page qui se tourne pour la communauté de Garry's Mod... ou peut-être pas.

Il y a quelques mois, des internautes signalaient qu'un certain troll, identifié comme Aaron Peters, s'était amusé à signaler du contenu sous DMCA en se faisant passer pour Nintendo, obligeant déjà à l'époque la suppression de contenus pour Garry's Mod. Cependant, après enquête, les internautes ont jugé qu'il s'agissait bien de Nintendo, mais ils ont sauvegardé de nombreux mods sur Google Drive, Mega Drive et Pastebin, à l'abri des plaintes DMCA du Steam Workshop. Garry Newman lui-même a communiqué sur X (ex-Twitter) pour expliquer qu'il est au courant de cette possible usurpation et enquête de son côté, même s'il veut prendre aucun risque s'il s'agit bien de Nintendo.

Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.