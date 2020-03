Dreams : Nintendo passe à l'attaque et censure les créations des joueurs

Sortie exclusivement sur PS4 le mois dernier, la production de Sony Interactive Entertainment et de Media Molecule est davantage considérée comme un outil de création qu’un jeu vidéo à part entière. Le titre permet au joueur de laisser libre cours à son imagination et son talent, nous avons pu observer et expérimenter tout un tas d’aventures ; lire par ailleurs notre test. Certains n'ont peur de rien et se sont lancés dans la conception d'univers se basant sur de célèbres licences. Comme ? Sonic 3D, Fallout 4 ou bien même Mario et Donkey Kong.

Nintendo voit que les créateurs usent de ses franchises, n'apprécie la chose et le fait savoir ! La société a donc décidé de faire place à la censure en balayant des niveaux pour des raisons de droit d'auteur. C'est le cas de Piece_of_Craft, le créateur du projet Mario PS4, qui s'est vu supprimer son œuvre...

Bonnes et mauvaises nouvelles. Nous avons volé trop près du soleil les gars ! Une grande compagnie du jeu vidéo que je ne nommerai pas n'a clairement pas lu le message « soyez cool » que j'ai laissé dans Dreams.

Ne vous inquiétez pas, il me reste un plan de secours. Mais pour le moment, les projets Mario dans Dreams seront en pause, jusqu’à ce que je mette ledit plan en place.

En voilà un qui n'a pas peur des représailles de Big N. !