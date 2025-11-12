Gran Turismo 7 : un Power Pack payant pour les joueurs en quête d'une vraie expérience de course, faisant l'impasse sur une partie de la communauté

Date de sortie du Pack Puissance et premier aperçu





Cette nuit, à l'occasion du State of Play Japan, Kazunori Yamauchi a de nouveau pris la parole, mais n'a rien révélé d'inédit concernant la mise à jour gratuite SPEC III attendue le mois prochain... si ce n'est sans doute d'en dévoiler indirectement sa date de sortie. En effet, il a introduit le Power Pack, un DLC payant qui fera son arrivée le 4 décembre. Sachant que la mise à jour 1.64, succédant à la 1.63 de septembre, sera celle ajoutant le contenu SPEC III, c'est vite vu.

Le contenu du Pack Puissance





La différence entre le contenu habituel du jeu et ce DLC a été évoquée par le créateur, qualifiant la licence de « jeux de course », tandis qu'il s'agira ici de « real racing » ou « courses de la vie réelle ». Si rester 24 heures ou plus devant votre écran à conduire vous fait rêver, ce sera donc possible. Clairement, cela s'adresse aux joueurs hardcore de la communauté. Le site officiel a dévoilé quelques détails supplémentaires :

Fonctionnalités du Pack Puissance 50 nouvelles courses à travers six thématiques, notamment des épreuves d'endurance de 24 heures.

Passez de l'entraînement aux qualifications, puis à la course Jouez un week-end complet.

Des courses encore plus serrées et intenses avec Gran Turismo Sophy 3.0.

5 000 000 de crédits de jeu inclus. Le Pack Puissance est un tout nouveau mode de jeu à la gloire du sport automobile, qui propose 50 nouvelles courses à travers six thématiques inspirées de différents pays et de la culture automobile. Vous y découvrirez notamment des courses sur 24 heures, des épreuves où vous pourrez jouer le week-end complet, de l'entraînement aux qualifications, jusqu'à la course en elle-même. Vous pourrez également affronter la toute dernière version de notre IA de course, Gran Turismo Sophy 3.0, disponible uniquement dans le Pack Puissance. Vivez des courses intenses et essayez de tenir la route. Peaufinez naturellement vos techniques de pilotage à travers des défis. Voilà tout ce qui vous attend dans le Pack Puissance, et plus encore ! Votre aventure dans le Pack Puissance commence au niveau du bateau sur la carte du monde.

Europe, Voitures historiques, Nürburgring... 50 évènements à travers six thématiques inspirées de différents pays et de la culture automobile.

Ressentez les sensations de votre voiture et du circuit. Entraînez-vous en temps réel, comme le font les pilotes dans la vraie vie.

Vous pouvez utiliser l'entraînement pour observer vos concurrents. Maîtrisez vos trajectoires avant de passer aux qualifications, puis à l'épreuve de course. Disputez des courses inspirées d'épreuves dans la vie réelle : Group C Memories ;

Nürburgring Group 3 ;

Civic Race '90s ;

Japan GT500 '90s.

Les joueurs PS4 mis de côté





En revanche, ce Pack Puissance n'est prévu que sur PS5. Puisque jusqu'à présent, l'IA GT Sophy était réservée à cette version et qu'une nouvelle déclinaison va être déployée pour l'occasion, cela se comprend, même si nous doutons que le reste du contenu ne puisse tourner sur la précédente génération.

Actuellement, Gran Turismo 7 est vendu 46,48 € sur Amazon dans sa version PS5 auprès d'un revendeur tiers.