BON PLAN : Gran Turismo 7 en promotion sur PS5 !

Bonne nouvelle pour les fans de jeux de course : Gran Turismo 7 profite en ce moment de belles promotions chez plusieurs revendeurs. Si vous êtes à la recherche d'un jeu de course axé sur la simulation pour PlayStation 5, c'est le moment de craquer. Pour rappel, GT 7 est jouable en réalité virtuelle avec le PlayStation VR 2.

Gran Turismo 7 à prix cassé





Gran Turismo 7 est actuellement affiché en promotion chez Amazon, Leclerc, Fnac, Micromania et Cdiscount. Le jeu de course passe sous la barre des 40 €. Voici les offres :

Notre avis sur Gran Turismo 7





Gran Turismo 7 a été conçu avec passion et le travail réalisé sur cette œuvre est titanesque. Kazunori Yamauchi et ses camarades livrent une superbe lettre d’amour aux aficionados de l’automobile, ce septième épisode est un magnifique recueil, ludique et divertissant à la fois. Le top départ vient tout juste d’être donné, les bases sont bonnes, cette production ne demande qu’à grossir avec de nouvelles épreuves et challenges, et à être fignolée avec quelques patchs. TEST Gran Turismo 7 : un épisode qui tient la route ?