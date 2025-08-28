BON PLAN : Gran Turismo 7, de grosses réductions pour faire baisser la facture

BON PLAN : Gran Turismo 7, de grosses réductions pour faire baisser la facturepar Alexandre S.
Pour moins cher qu'un plein d'essence, vous pourrez rouler sur les pistes virtuelles recréées par Polyphony Digital à bord de nombreux véhicules.
Gran Turismo 7 vient tout juste de recevoir tout un tas de nouveautés par l'intermédiaire de la mise à jour 1.62, dont vous pouvez retrouver les détails via notre article dédié. Si jamais il ne figure pas encore dans votre ludothèque, c'est peut-être le bon moment pour craquer, et ce sans le payer plein pot.
Où se procurer Gran Turismo 7 à pas cher ?
La plupart des revendeurs y vont de leurs remises en ce moment, permettant d'obtenir le jeu de course de Polyphony Digital à moitié prix grosso modo.
Gran Turismo 7
Édition Standard (prix de base : 69,99 € sur PS4 / 79,99 € sur PS5)
- Sur PS5 à 37,99 € chez Cdiscount.
- Sur PS5 à 37,99 € sur Amazon.
- Sur PS5 à 39,90 € chez Leclerc.
- Sur PS5 à 39,99 € à la Fnac.
- Sur PS5 à 39,99 € chez Auchan.
- Sur PS5 à 39,99 € chez Cultura.
- Sur PS5 à 39,99 € chez Micromania.
