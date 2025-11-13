Horizon Steel Frontiers : l'ambitieux MMORPG de NCSOFT est enfin une réalité et nous régale déjà avec du gameplay !

Une officialisation qui ne surprend pas





Cela fait déjà trois ans que la rumeur circule concernant la création d'un MMORPG dans l'univers de la licence Horizon de Guerrilla Games par NCSOFT, bien connu dans ce domaine pour les Guild Wars et Lineage, WildStar ou encore AION. Fin 2023, la potentielle existence d'un tel projet n'a fait que grandir lorsque Sony Interactive Entertainment a signé un partenariat avec la société sud-coréenne. Enfin, en début d'année, un journaliste réaffirmait que ce jeu répondant au nom de code Skyline était toujours en développement.

Eh bien, c'est à l'occasion de la G-STAR 2025 que NCSOFT vient d'annoncer Horizon Steel Frontiers, qui sera bien un MMORPG de nouvelle génération sous licence de SIE développé en collaboration avec Guerrilla Games et PlayStation Studios. Pour le coup, difficile de savoir si les recrutements de l'époque pour un projet en ligne à Amsterdam avaient pour but de soutenir ce jeu ou si un GaaS Horizon Online bien distinct verra également le jour à l'avenir.

N'espérez toutefois pas jouer à Horizon Steel Frontiers sur PS5 pour le moment, puisqu'il sortira sur mobiles (iOS, Android) et PC via PURPLE, qui est sa plateforme propriétaire, avec du cross-platform.

Les premiers détails de ce MMO Horizon





Horizon Steel Frontiers est décrit sur son site officiel comme étant une aventure de survie dans un monde où les menaces sont tapies dans chaque recoin, prenant place dans les Deadlands, une frontière en monde ouvert pour les chasseurs de machines. Sa longue bande-annonce de révélation entrecoupée de déclarations des développeurs donne clairement le ton, mêlant bien l'univers que nous connaissons à une certaine esthétique purement coréenne.

La qualité visuelle n'a rien à envier à Horizon Zera Dawn et Forbidden West, alors qu'il ne s'agit pour le moment que d'une pré-alpha, en plus d'avoir été bâti spécifiquement pour les mobiles selon Jan-Bart van Beek. Ce dernier précise que les Deadlands sont inspirées par l'Arizona et le Nouveau-Mexique, soit à proximité des régions déjà explorées. Quant au scénario, il explorera la recherche d'un équilibre entre humanité, nature et technologie, ce qui ne pourrait pas être plus d'actualité qu'à notre époque.

Le producteur exécutif Sung-gu Lee évoque quant à lui le gameplay, dont l'expérience de combat a été taillée pour le genre du MMORPG en y ajoutant des éléments originaux comme grimper sur les machines une fois l'un de leurs points faibles détruit pour y poser un piège ou récupérer des éléments sur un ennemi vaincu puis le charger sur notre monture pour l'utiliser ultérieurement. La coopération et la stratégie seront au cœur du jeu, notamment lors des affrontements à grande échelle face à de gigantesques boss. Et évidemment, un grand soin a été apporté à la personnalisation de notre avatar, avec par exemple le choix de la tribu (Nora, Tenakth, Utaru, Oseram). Nous pourrons d'ailleurs partager notre création avec le reste de la communauté pour servir d'inspiration.

Du gameplay riche en action





Enfin, c'est une vidéo de gameplay avec l'interface active qui a été diffusée. À défaut de Monster Hunter Online, les amateurs de chasse aux grosses créatures devraient sans mal s'y retrouver.

Davantage d'informations au sujet d'Horizon Steel Frontiers seront progressivement dévoilées à l'avenir. Pour rappel, un long-métrage Horizon Zero Dawn est actuellement en développement par Columbia Pictures et PlayStation Production.

