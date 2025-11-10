CINEMA : Super Mario Galaxy Le Film, un Nintendo Direct spécial annoncé pour découvrir la première bande-annonce

La première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film en approche





Dimanche soir, nous avons pu découvrir l'apparence de Yoshi et quelques éléments qui apparaîtront dans Super Mario Galaxy Le Film au détour d'un leak de produit dérivé gourmand. La rumeur voulait que la première bande-annonce du long-métrage, dont le titre avait été officialisé en septembre, soit diffusée avant le 21 novembre. Eh bien, ce sera effectivement le cas puisque nous avons rendez-vous ce mercredi à 15h00 pour la découvrir au travers d'un Nintendo Direct qui lui sera dédié. Le même procédé avait été utilisé à l'époque lors de la promotion de Super Mario Bros. Le Film, ce n'est donc pas une surprise. La firme de Kyoto précise tout de même qu'il n'y aura aucune information sur des jeux vidéo, car nous sommes sur Internet après tout.

Vous pourrez donc la découvrir depuis cet article, que nous actualiserons avec les nouveaux détails révélés dans la foulée. En attendant, vous pouvez toujours admirer le visuel inédit montrant des Toads à bord d'embarcations dont les voiles sont en forme d'étoile, admirant une pluie d'étoiles filantes sur un lac surplombé par le château de Peach. Notez que l'un des personnages tient une poupée représentant Mario, qui est donc devenu fort populaire.

Super Mario Galaxy Le Film sortira en avril 2026 à l'international. Le Blu-ray 4K UHD de Super Mario Bros. Le Film est quant à lui vendu 14,99 € chez Leclerc, sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi :