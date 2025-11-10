Assassin's Creed Shadows : la version Switch 2 en précommande à petit prix

Après de nombreuses rumeurs, Ubisoft a enfin officialisé la version Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows le mois dernier. Le dernier jeu en date de la saga va s'inviter sur la nouvelle console hybride de Nintendo en fin d'année, de quoi ravir les fans, qui pourront y jouer partout. Si le titre vous fait de l'œil, voici une offre à ne pas manquer.

Où précommander Assassin's Creed Shadows au meilleur prix sur Switch 2 ?





Affiché à 59,99 € à la Fnac et sur Cdiscount, Assassin's Creed Shadows est disponible en précommande à 43,89 € chez Leclerc. Une sacrée promotion pour ce titre, sorti à l'origine en mars dernier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Cette version Switch 2 prendra la forme d'une carte clé de jeu, comme Star Wars Outlaws. La boîte inclura une cartouche à insérer dans la console, mais il faudra télécharger le jeu via Internet au premier lancement. La date de sortie d'Assassin's Creed Shadows est fixée au 2 décembre 2025 sur Switch 2.

Incarnez Naoe, une Assassin shinobi de la province d'Iga, et Yasuke, le puissant et légendaire samouraï d'origine africaine. Dans le contexte mouvementé de la fin de l'époque Sengoku, ces deux alliés inattendus découvriront le destin qui les unit alors que le Japon entre dans une nouvelle ère. Découvrez le monde ouvert captivant du Japon féodal, des villes fortifiées spectaculaires aux ports animés en passant par les paisibles sanctuaires et les paysages champêtres. Bravez des conditions météorologiques imprévisibles, des changements de saisons et des environnements réactifs. Assassin's Creed Shadows (Switch 2) à 43,89 € chez Leclerc

