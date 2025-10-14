RUMEUR sur Assassin's Creed Shadows : la date de sortie de la version Switch 2 en fuite

Ubisoft, encore victime de fuites





En avril dernier, un mois après le lancement d'Assassin's Creed Shadows, le PEGI faisait fuiter l'existence à venir d'une version Switch 2 de cet épisode au Japon nous faisant incarner Naoe et Yasuke. En parallèle, c'est Star Wars Outlaws qui avait lui été bel et bien officialisé par Ubisoft sur la nouvelle console de Nintendo. Il est depuis sorti et semble avoir été assez bien reçu. Alors, à quand cet autre jeu récent de l'éditeur ? Eh bien, ce serait pour bientôt à en croire le toujours très bien renseigné billbil-kun via Dealabs !

Un format qui va déplaire





En fin de semaine dernière, il a pu effectuer la capture d'écran ci-dessus montrant la page produit d'Assassin's Creed Shadows sur Switch 2 chez Auchan. Évidemment, elle n'est à l'heure actuelle plus en ligne. Aucune surprise quant au fait qu'il s'agira d'une Carte clé de jeu puisque c'était déjà le cas pour Star Wars Outlaws, sans même parler de l'espace de stockage pris sur les autres plateformes (140 Go actuellement sur PS5) qui obligerait dans tous les cas d'avoir recours à du dématérialisé.

La date de sortie d'Assassin's Creed Shadows sur NS2





Ce que ne dit pas le visuel, mais bien notre ami du jour, c'est la date de sortie du projet. Selon ses sources, Assassin's Creed Shadows serait disponible le vendredi 5 décembre sur Switch 2 et les précommandes lancées d'ici le 7 novembre. Quant au prix, il serait aux alentours des 50 euros, soit moins cher que sur les autres plateformes. Reste à savoir si le DLC Traque sur Awaji sera inclus d'office ou sera payant pour tous cette fois. Bref, wait & see.

En ce moment, Assassin's Creed Shadows est vendu 59,99 € chez Leclerc et sur Amazon sur consoles et 62,99 € chez Gamesplanet sur PC.

