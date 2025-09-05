Star Wars Outlaws dévoile son gameplay sur Switch 2, le choix de la carte clé de jeu expliqué

Star Wars Outlaws sur Switch 2, ça donne quoi ?





Grâce à sa puissance un peu plus raccord avec les standards de l'époque, la Switch 2 peut accueillir de gros jeux tiers, jusqu'ici réservés aux PC, PS5 et Xbox Series X|S. C'est notamment le cas de Star Wars Outlaws, qui vient de sortir sur la console de salon portable de Nintendo. VGC partage une longue vidéo de gameplay de l'introduction :

Pour un jeu aussi gourmand, Star Wars Outlaws tourne vraiment bien sur la Switch 2. Comparé aux versions PS5 ou Xbox Series X, c'est évidemment moins détaillé, il y a eu des concessions, mais le portage du jeu d'Ubisoft et Massive Entertainment est plutôt impressionnant. Cependant, de nombreux joueurs rechignent encore à l'acheter à cause d'un point : Star Wars Outlaws - Gold Edition est vendu sous la forme d'une carte clé de jeu, demandant de télécharger le contenu et de l'installer sur la mémoire interne de la Switch 2.

Une carte clé de jeu qui dérange





Les cartes clés de jeu font débat depuis leur annonce. Il faut se connecter à Internet lors de la première utilisation pour réellement obtenir le jeu, mais il est possible de revendre ces cartes vides, au contraire d'un jeu en version dématérialisée. Plusieurs éditeurs évoquent le coût de production des vraies cartouches de Switch 2 pour justifier le choix d'une carte clé de jeu, mais dans le cas de Star Wars Outlaws, c'est apparemment un autre élément qui a été pris en considération.

Ubisoft justifie le choix de la carte clé de jeu





Rob Bantin a travaillé sur le moteur de jeu Snowdrop, utilisé par Massive Entertainment pour développer Star Wars Outlaws. L'architecte audio explique que « Snowdrop s'appuie fortement sur le streaming disque pour ses environnements en monde ouvert », mais « les cartouches Switch 2 n'offraient tout simplement pas les performances requises avec la qualité souhaitée ». Il affirme ensuite que la question du coût des cartouches n'a jamais été évoquée par Ubisoft, le choix de la carte clé de jeu comme format de distribution est uniquement basé sur les performances.

Car oui, les cartouches de la Switch 2 utilisent la technologie eMMC, avec une vitesse limitée à 400 Mo/s en lecture. Les cartes microSD Express sont plus rapides, mais le SSD interne de la Switch 2 l'est encore davantage avec sa technologie UFS 3.1 qui peut atteindre 2100 Mo/s en lecture, soit cinq fois plus que les cartouches de la Switch 2. Pour un jeu se basant sur le streaming des données comme Star Wars Outlaws, cette différence est énorme.

Cependant, ce cas reste très particulier. Un gros jeu en monde ouvert comme Cyberpunk 2077 est vendu sur cartouche et ne pose aucun souci de performances, le titre n'étant pas développé de la même manière : il est conçu avec le RED Engine. Si l'excuse d'Ubisoft est valable pour Star Wars Outlaws et les autres jeux utilisant Snowdrop, elle ne l'est pas pour tous les gros titres en open world portés sur Switch 2.

Star Wars Outlaws est sorti sur Switch 2





Si Star Wars Outlaws vous intéresse, il est disponible à 43,89 € chez Leclerc, dans sa Gold Edition.

