BON PLAN : Star Wars Outlaws à petit prix chez plusieurs revendeurs

Ubisoft et Massive Entertainment ont lancé Star Wars Outlaws et, si les premiers retours n'étaient pas très bons, les studios ont su publier rapidement des mises à jour pour améliorer l'expérience. Aujourd'hui, Star Wars Outlaws est un jeu d'action et d'aventure très sympathique, surtout si vous aimez la licence imaginée par George Lucas. Et si vous n'avez pas encore craqué, bonne nouvelle, Star Wars Outlaws est en promotion chez plusieurs revendeurs.

De belles promos sur Star Wars Outlaws





Star Wars Outlaws passe sous la barre des 20 € dans son édition standard sur Amazon. La Gold Edition est, elle aussi, à prix réduit sur Cdiscount, tandis que la Fnac propose des bundles avec d'autres jeux édités par Ubisoft. Voici les offres :

Présentation de Star Wars Outlaws





Découvrez le tout premier jeu d'action-aventure Star Wars en monde ouvert et explorez des lieux mémorables, légendaires ou inédits, dans toute la galaxie. Risquez le tout pour le tout dans la peau de la hors-la-loi Kay Vess, déterminée à gagner sa liberté et à débuter une nouvelle vie. Fricotez avec les pires gangsters de la galaxie et naviguez entre les syndicats criminels grâce à votre maîtrise du blaster, vos talents de voleuse et votre don pour la manipulation. La galaxie regorge d'opportunités pour qui est prêt à prendre des risques.

