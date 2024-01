BON PLAN : un excellent jeu Star Wars de 2023 à petit prix

Ce n'est pas parce que les fêtes de fin d'année sont terminées que les promotions s'arrêtent. En ce moment, plusieurs revendeurs affichent un excellent jeu d'action et d'aventure Star Wars à prix réduit, idéal pour tous les fans de la franchise qui ont apprécié Star Wars Jedi: Fallen Order.

Eh oui, c'est sa suite qui est actuellement en promotion. Star Wars Jedi: Survivor est affiché à 19,99 € sur PC chez Micromania ou Amazon. Sur consoles, il faudra débourser un peu plus, le titre est affiché à 29,99 € sur Xbox Series X|S sur Amazon et Micromania ou à 34,99 € sur PS5 sur Amazon et la Fnac.

Star Wars Jedi: Survivor se déroule cinq ans après les événements de Jedi: Fallen Order. Cal doit garder une longueur d'avance sur l'Empire, qui le traque sans relâche, et commence à ressentir le fardeau d'être l'un des derniers Jedi de la galaxie. Accompagné de son fidèle compagnon BD-1, Cal rencontrera et s'alliera à une multitude de personnages uniques lors de son aventure. Jedi: Survivor développera également les combats dynamiques de la série de façon originale et innovante. Pour survivre, Cal devra apprendre de nouvelles compétences et développer son lien avec la Force.

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu juste ici : TEST Star Wars Jedi: Survivor, une anomalie dans la Force