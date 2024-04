BON PLAN : un excellent jeu en Deluxe Edition sur PlayStation à prix réduit

Le studio Ember Lab n'a qu'un seul jeu vidéo à son actif, mais il s'agit d'un titre très sympathique. Kena: Bridge of Spirits a été lancé en septembre 2021 sur PlayStation et PC, il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure narratif suivant une jeune guide des esprits à la recherche du temple de la montagne sacré.

Le jeu a reçu de très bons avis à la sortie et il est actuellement en promotion. Kena: Bridge of Spirits est affiché à 24,99 € au lieu de 39,99 € sur Amazon dans son Édition Deluxe PlayStation 5, soit une réduction de - 38 %. Cdiscount propose quant à lui le jeu à 29,99 €, sur PS5 ou PS4. L'Édition Deluxe rajoute la bande originale numérique, un bâton pour Kena, une apparence dorée et des chapeaux pour les Rots ainsi qu'une planche d'autocollants.

Un jeu d'action-aventure narratif combiné à de l'exploration et des combats effrénés Incarnez Kena et rassemblez une équipe de compagnons-esprits charmants appelés les Rots

Trouvez les Rots : Ce sont des esprits timides et fuyants dispersés dans la forêt. Ils maintiennent l'équilibre en décomposant les éléments morts et pourrissants.

Composez votre équipe : Trouvez et recueillez les Rots pour obtenir de puissantes capacités, faire des découvertes et transformer l'environnement

Explorez un village oublié et une étrange malédiction. Faites appel au pouvoir du royaume des esprits pour restaurer ce monde autrefois majestueux. À chaque tournant, Kena est mise au défi