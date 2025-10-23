Ubisoft demande des départs volontaires chez le développeur de Star Wars Outlaws et The Division

Hier, nous apprenions qu'Ubisoft a fait une proposition de restructuration à RedLynx. En l'acceptant, le studio devrait licencier au maximum 60 employés et se focaliser sur le développement de jeux pour mobiles, un beau gâchis pour l'équipe derrière la série Trials. Tout récemment, RedLynx a même grandement participé au portage de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, une version plutôt réussie. Mais voilà que le développeur principal du jeu d'action et d'aventure dans l'univers de Star Wars est lui aussi menacé.

Des départs volontaires chez Massive Entertainment





Ubisoft a proposé un « programme de transition de carrière volontaire » à Massive Entertainment. Le développeur, basé à Malmö en Suède, est connu pour Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora et les deux Tom Clancy's The Division. En clair, Ubisoft propose à ses employés de quitter volontairement Massive, tout en bénéficiant d'une indemnité de départ (aide financière et aide à la carrière). Un moyen détourné de supprimer du personnel sans avoir recours à des licenciements.

Les jeux The Division s'additionnent





Massive Entertainment va se focaliser sur la franchise The Division, avec du contenu additionnel pour le second opus, le mode Survivors, et The Division: Resurgence, un jeu de tir MMORPG free-to-play pour mobiles. Massive développe également The Division 3, officialisé il y a déjà deux ans.

