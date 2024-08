Star Wars Outlaws : Ubisoft apporte des précisions sur les configurations PC, les joueurs ne sont pas ravis

Au tout début du mois, Ubisoft et Massive Entertainment dévoilaient en toute discrétion les configurations requises pour profiter de Star Wars Outlaws sur ordinateurs, via la page du jeu sur Ubisoft Connect. Gros jeu conçu pour la nouvelle génération de consoles, le titre demandera un PC récent, même pour jouer en 1080p à 60 fps.

Mais voilà que les studios dévoilent un peu plus proprement ces configurations requises, avec une image publiée sur les réseaux sociaux. Les composants sont les mêmes, il vous faudra au moins une RTX 3060 Ti ou une RX 6700 XT pour jouer en Full HD à 60 images par seconde avec les réglages Haut, voire une RTX 4080 ou une RX 7900XTX pour profiter de la 4K à 60 fps en Ultra. Oui, ça fait mal pour les joueurs qui ont une machine vieille de quelques années seulement, même si jouer en 1080p à 30 fps avec les réglages Bas sera possible avec une GTX 1660 ou une RX 5600 XT. Dans tous les cas, l'installation sera à faire sur un SDD avec 65 Go d'espace libre, les HDD ne seront pas supportés.

Cependant, les développeurs précisent dans ce visuel que ces rendus graphiques sont obtenus avec l'upscaler réglé sur le mode Qualité. En clair, il faudra activer le DLSS (NVIDIA) ou le FSR (AMD) pour obtenir du 1080p à 60 fps avec une RTX 3060 Ti ou une RX 6700 XT, le rendu ne sera même pas natif ! Sur les réseaux sociaux, même les joueurs équipés d'une configuration à la pointe de la technologie sont rebutés, craignant que l'optimisation du jeu ne soit pas à la hauteur des attentes...

Il faudra encore attendre quelques jours avant de découvrir si Star Wars Outlaws tourne correctement sur ordinateurs, la date de sortie du jeu est fixée au 30 août 2024. Vous pouvez le précommander contre 62,99 € sur Gamesplanet.