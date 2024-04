Star Wars Outlaws : une décision controversée confirmée par Ubisoft...

Hier soir, Ubisoft a enfin donné des nouvelles de Star Wars Outlaws, développé par Massive Entertainment et qui se vante d'être le premier jeu de la licence en monde ouvert. L'aventure de Kay Vess dans l'univers du crime organisé intergalactique a donc eu droit à une bande-annonce fort excitante, une date de sortie et ses éditions ont été précisées. Outre les tarifs assez prohibitifs, ce qui a retenu l'attention des joueurs sur consoles est une petite mention visible sur les jaquettes qui ont été mises en ligne dans la foulée.

Comme vous pouvez le constater, il est bien indiqué « Internet requis pour installer le jeu ». Star Wars Outlaws n'est pour rappel pas un projet multijoueur nécessitant d'être en ligne. IGN a ainsi contacté un représentant d'Ubisoft, qui a bien confirmé qu'il faudra une connexion pour l'installer, mais que nous pourrons ensuite jouer hors ligne sans souci. C'était déjà le cas avec Avatar: Frontiers of Pandora, à croire que Massive Entertainment est la cause plutôt que l'éditeur dans sa globalité.

Forcément, de nombreux joueurs ont fait savoir leur mécontentement, quand d'autres ne s'en offusquent pas et trouvent cela normal par rapport aux mises à jour, sans comprendre le problème que cela pose... Avec les quasi inévitables patchs day one, l'intérêt d'acheter certains jeux en physique tend à diminuer et ce n'est clairement pas cette décision qui va aider, car si à l'avenir les serveurs ferment, il deviendra alors impossible d'installer et donc de jouer à Star Wars Outlaws. En termes de préservation, c'est donc une bien mauvaise nouvelle.

Ubisoft a récemment fermé les serveurs de The Crew, le rendant définitivement injouable, et ne se cache d'être à l'aise que nous ne possédions plus notre jeu. Espérons que les futurs jeux de son catalogue ne soient pas tous touchés par ce qui pourrait vite devenir une vilaine habitude.

Si Star Wars Outlaws vous intéresse, il peut déjà être précommandé chez Micromania dès 79,99 €.