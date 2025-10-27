Assassin's Creed Shadows enfin officialisé sur Switch 2, d'excitantes nouveautés à venir tout au long de l'automne !

La véritable date de sortie d'AC Shadows sur Switch 2 dévoilée





Cela fait depuis avril que la rumeur d'une version Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows a surgi sur la Toile, non sans preuve à l'époque puisque cela provenait du PEGI. Plus tôt ce mois-ci, c'est billbil-kun qui nous faisait part d'un visuel provenant d'Auchan et d'une date de sortie. Il n'était pas loin, mais n'a pour une fois pas visé juste, car Ubisoft a officialisé la venue de cet épisode au Japon sur la console de Nintendo pour le 2 décembre prochain. Les mises à jour du jeu sortant toutes le mardi, c'est finalement bien plus logique. La bande-annonce diffusée pour l'occasion n'augure que du bon concernant la qualité graphique et l'expérience de jeu en général.

Quel contenu prévu sur Switch 2 au lancement ?





La nouvelle est tombée en parallèle de la révélation de la feuille de route du contenu post-lancement pour l'automne 2025. En effet, à la fin de la vidéo dédiée à cette roadmap, le directeur associé Simon Lemay-Comtois et son équipe nous ont une fois de plus bien fait rire tout en donnant quelques détails additionnels au sujet de ce portage. Sur Switch 2, Assassin's Creed Shadows sortira avec l'ensemble des mises à jour et contenus gratuits déjà disponibles sur PS5, Xbox Series X|S, PC et dans le cloud.

En revanche, l'extension Traque sur Awaji n'est pas prévue avant début 2026. Il faudra donc patienter et repasser à la caisse pour tout obtenir. Notez que la progression cross-platform via les serveurs d'Ubisoft Connect sera élargie à cette console, si jamais vous comptez jouer sur différents appareils sans perdre vos données. Enfin, l'écran tactile de la Switch 2 sera mis à contribution, notamment utilisé pour la carte du monde, dans les boutiques et le Repaire.

Un parkour qui continue de se bonifier





D'ici décembre, les joueurs ne vont pas manquer de nouveautés à découvrir, que ce soit en termes de contenus inédits ou de fonctionnalités à essayer. Dès ce mardi, une deuxième mise à jour du parkour va ainsi être déployée, la 1.1.3, faisant suite à la 1.0.5 de fin mai. En se basant sur les retours de la communauté, les développeurs ont donc prévu une nouvelle option dite de Course libre avancée qui, à l'instar de ce qui est prévu dans Mirage d'une certaine manière, va permettre de réaliser des sauts de côté et en arrière peu importe la hauteur, sans être bloqué par le jeu. Attention aux mauvaises chutes ! Plus subtil, les éjections latérales en Course libre y seront quelque peu modifiées. Un saut de côté vers le haut fera donc gagner de la hauteur, tandis que son équivalent vers le bas nous fera descendre au sol proche du point d'appui.

Peu importe l'option choisie, la saisie des rebords à la verticale va être améliorée, fonctionnant dans davantage de cas avec des « objets non fixes », et un saut manuel partiel sera ajouté, qui ne pourra être utilisé qu'avec ce type d'éléments du décor. Enfin, nous pourrons nous rattraper à un rebord comme dans les anciens épisodes !

Du contenu rejouable sur la durée





En dehors de ça, une nouvelle activité de l'Animus va faire ses débuts, les Châteaux désynchronisés. Les forteresses ayant été pillées de leur trésor auront ainsi une chance de faire partie des cinq pouvant abriter ce type de contenu à chaque saison in-game (automne, hiver, printemps, été). Nous y trouverons des Samouraïs daishō corrompus plus puissants et autres Anomalies, avec de nouvelles récompenses à la clé, dont de l'XP, de l'Or et du loot. Y aura-t-il une avancée dans la narration liée à l'Animus Hub justifiant cet ajout ? Nous aurons vite la réponse.

Enfin du lore pour les fans hardcore





Si tout cela est déjà fort intéressant, ce qui arrive le mois prochain nous excite davantage. En effet, une nouvelle histoire va être ajoutée et titille notre curiosité. Décrite comme ayant un ton plus comique et ridicule proche d'AC Odyssey, elle fera revenir le duo de bandits croisés par Naoe lors du flashback au début de l'aventure, désormais en quête de rédemption. Nos protagonistes vont ainsi les aider pour qu'ils intègrent notre Kakushiba-ikki. Au cours de cette intrigue, Naoe apprendra sa propre version du Coup de pied belliqueux de Yasuke, tandis que ce dernier deviendra capable d'éliminer discrètement les ennemis sans les massacrer sauvagement ! (Oui, apprendre à ne pas tuer est assez cocasse, il faut l'avouer.) Une narration par le gameplay qui fait plaisir. De plus, il y aura un duel entre les deux en nous laissant choisir qui incarner sera de la partie.

Mais ce n'est pas ça qui nous a le plus chauffé. Alors que ni le jeu de base ni le DLC Traque sur Awaji ne contiennent la moindre trace des Isus et de leurs artefacts, ce contenu va nous faire résoudre un puzzle environnemental à travers le Japon lié à ces Précurseurs. Il nous est promis des réponses à des questions souvent posées par la communauté. En guise de teasing, une étrange porte en pierre ornée de symboles a été montrée, générant quelques conversations. En effet, ces signes ne nous sont pas inconnus, car ils faisaient partie des énigmes de Nostradamus dans Unity, avec chacun d'eux associé à une constellation ou planète, et celles de Suger dans son DLC Dead Kings. Leur première apparition remonte même à bien plus loin, dans le Temple de Pythagore de l'extension Le mystère De Vinci de Brotherhood.

Et en voyant un plan un peu plus large de ce lieu, nous l'avons de suite reconnu, car une étrange cave avait fait parler d'elle sur Reddit au début du mois, située au sud de Wakasa à la frontière avec Ōmi. En nous y rendant actuellement, nous tombons sur une grotte menant vers... un hors map, une ouverture béante donnant sous la carte de la zone. En sautant, le jeu finit par nous ramener à notre point de départ. Vivement que ce soit aménagé, en espérant qu'un vaste temple soit au programme.

Le programme automnal du contenu post-lancement en résumé





Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux ajouts à venir, dont une deuxième collaboration où l'équipe a apparemment « vu les choses en grand ». La rumeur voudrait qu'il s'agisse de Shingeki no Kyojin (L'Attaque des Titans), mais wait & see... Pour terminer, sur Instagram, il a été précisé qu'aucun contenu mythologique n'est prévu pour le moment en termes de combat de boss.

28 octobre - TU10 Mise à jour n°2 du parkour :

Éjection dans le vide ;



Mécanique d'attrapage de rebord ;



Propulsion de côté en descente en parkour ;



Saut manuel vers une surface en hauteur.

Châteaux corrompus :

Fonction de réapparition de château ;



Meilleurs ennemis et récompenses. 25 novembre - TU11 3e histoire bonus - Nouvelle quête gratuite : Une découverte énigmatique.

Nouvelles aptitudes pour Naoe et Yasuke.



Une énigme isu.

2e collaboration spéciale. Autres nouveautés à venir Nouveaux Coups de grâce.

Mission spéciale.

Récompenses de l'Animus.

Contenu de la Boutique.

Des surprises jusqu'à la fin de l'année.

Actuellement, Assassin's Creed Shadows est vendu 62,99 € chez Gamesplanet sur PC et 59,99 € chez Leclerc sur consoles.

