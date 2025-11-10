Halo Infinite porte mal son nom, une mauvaise nouvelle tombe pour les fans

Halo Infinite devait être un jeu majeur du catalogue de Xbox et perdurer pendant au moins 10 ans grâce à du contenu saisonnier. Repoussé plusieurs fois, le jeu de 343 Industries (désormais Halo Studios) est sorti en 2021 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Malheureusement, c'est déjà fini pour Halo Infinite.

Halo Infinite, pas si infini que ça





Comme l'annoncent les développeurs dans un communiqué publié sur le site officiel de la franchise, « Operation : Infinite est la dernière mise à jour de contenu majeure prévue pour le moment ». Cette mise à jour de Halo Infinite sera lancée le 18 novembre prochain, marquant la fin de l'aventure après seulement quatre ans. Comme le rappelle VGC, Halo Studios a connu des coups durs depuis la sortie du jeu en 2021 : des licenciements, des départs volontaires, l'abandon du moteur de jeu Slipspace Engine au profit de l'Unreal Engine 5.

Quel avenir pour la saga Halo ?





Voilà qui va décevoir les fans de cet opus, mais pas de panique, la franchise Halo est loin d'être oubliée. Nous avons déjà rendez-vous l'année prochaine pour découvrir Halo: Campaign Evolved, un remake de la campagne solo du premier volet de la saga. Mais Halo Studios confirme également que « plusieurs jeux Halo sont en développement ». C'est d'ailleurs pour cette raison que Halo Infinite est abandonné : le studio a besoin de toutes ses ressources pour concevoir ces nouveaux jeux. Selon une rumeur, Microsoft attendrait le lancement de Halo: Campaign Evolved pour lancer la production de remakes de Halo 2 et Halo 3, en se focalisant à nouveau exclusivement sur la campagne solo.

Halo: Campaign Evolved sortira en 2026 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.