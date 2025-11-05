Super Mario Galaxy Le Film : une grosse surprise se prépare

En septembre dernier, Nintendo a officialisé Super Mario Galaxy Le Film à l'occasion des 40 ans de la franchise. Ce long-métrage d'animation, toujours réalisé par Illumination, a eu droit à un simple teaser dévoilant le logo et un adorable Luma. Mais nous devrions avoir droit à une vraie bande-annonce très prochainement.

Quand sera diffusée la première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film ?





Selon MyTimeToShineHello, un compte spécialisé dans le cinéma et qui a déjà visé juste à plusieurs reprises, la première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film sera diffusée au cinéma avant Wicked : Partie 2. Le film de Jon Chu sortira aux États-Unis le 21 novembre prochain, mais le trailer de Super Mario Galaxy Le Film devrait être dévoilé sur la Toile avant le 21 novembre.

Un casting partiellement connu





Une partie du casting de ce second film a déjà été officialisée. Nous retrouverons ainsi Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) et Kevin Michael Richardson (Kamek), mais Nintendo et Illumination gardent encore quelques surprises sous le coude. Les fans attendent évidemment de découvrir qui incarnera Harmonie (Rosalina) dans Super Mario Galaxy Le Film.

Quand sortira Super Mario Galaxy Le Film ?





Super Mario Galaxy Le Film sortira au cinéma le 1er avril 2026. En attendant, vous pouvez retrouver Super Mario Bros. le film en édition collector limitée à 44,99 € chez Leclerc.