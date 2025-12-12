CINEMA : Street Fighter, le film live-action s'offre un premier aperçu qui tabasse aux Game Awards et fait le point sur son casting

Premier aperçu du film Street Fighter





Cette nuit, Street Fighter était présent aux Game Awards, mais pas de la manière qui pourrait immédiatement nous venir à l'esprit. En effet, c'est le long-métrage de Kitao Sakurai attendu l'année prochaine sans plus de précision qui s'est dévoilé au travers d'une première vidéo sneak peek. Si vous aimez les films d'action ayant un petit côté nanar assumé (rien que le plan sur M. Bison prête à sourire), ces quelques secondes augurent d'un bon divertissement.

Le casting du film Street Fighter pleinement introduit





Tel un roster de jeu vidéo, une partie des actrices et acteurs prêtant leurs traits aux combattants cultes de la licence est montée sur la scène des Game Awards à la suite de ce premier aperçu, faisant au passage office de présentateurs pour l'une des récompenses de la cérémonie. Certains étaient déjà connus et il y a donc encore du beau monde qui s'est ajouté à la liste :

Noah Centineo (Ken) ;

Andrew Koji (Ryu) ;

Callina Liang (Chun-Li) ;

Leati Joseph Anoa'i aka Roman Reigns (Akuma) ;

David Dastmalchian (M. Bison) ;

Cody Garrett Runnels aka Cody Rhodes (Guile) ;

Andrew Schulz (Dan) ;

Vidyut Jammwal (Dhalsim) ;

Orville Peck (Vega) ;

Olivier Richters (Zangief) ;

Rayna Vallandingham (Juli) ;

Mel Jarson (Cammy) ;

Jason Momoa (Blanka) ;

Curtis Jackson aka 50 Cent (Balrog) ;

Eric André (Don Sauvage) ;

Hirooki Gotō (Edmond Honda) ;

Alexander Volkanovski (Joe).

Vous pouvez retrouver les affiches où tout ce beau monde pose en costume à la page suivante.

Du côté de Street Fighter 6, Crimson Viper est la dernière combattante en date à avoir intégré le jeu au travers du Year 3 Character Pass et sera suivie en 2026 par Alex et Ingrid. Actuellement Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition est vendu en physique à 54,51 € chez Cdiscount, Leclerc et sur Amazon.