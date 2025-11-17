Actualité Films
CINEMA : The Legend of Zelda, Link et la Princesse se dévoilent avec des vidéos du tournage

Des curieux ont approché le plateau de tournage du film The Legend of Zelda, réussissant à filmer Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth dans leurs tenues respectives de Zelda et Link.

Le tournage du film live action The Legend of Zelda a commencé au début du mois, en Nouvelle-Zélande. Le pays avait déjà accueilli Peter Jackson pour sa trilogie Le Seigneur des Anneaux, et c'est désormais au tour de Link et Zelda de fouler ce sol. Quelques curieux ont réussi à se rapprocher du plateau de tournage pour filmer les comédiens et techniciens.

De premières images pour Zelda, Link et... Impa ?

C'est la première fois que nous découvrons Bo Bragason dans le costume de la Princesse Zelda. Une tenue bleue inspirée de celle portée dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais ce n'est pas tout. Au cœur de la forêt, Zelda rejoint un autre personnage, qui pourrait être Impa. Les fans ont également remarqué un cheval ressemblant fortement à Epona derrière elles.

Une autre vidéo, disponible sur Instagram, montre Benjamin Evan Ainsworth dans la tunique verte de Link. Une séquence qui suscite bien moins d'intérêt, le jeune comédien enfile ici un poncho pour se protéger du vent tout en discutant avec l'équipe technique entre deux prises.

Quand sortira le film The Legend of Zelda ?

Bien évidemment, il faudra patienter encore quelques mois avant de découvrir la première bande-annonce de cette adaptation de la franchise de NintendoLa date de sortie du film The Legend of Zelda est fixée au 7 mai 2027 au cinéma. En attendant, vous pouvez retrouver le jeu vidéo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition à 58,95 € chez Leclerc.

