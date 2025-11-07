Resident Evil : Prague se métamorphose pour le prochain film

Après les très bons Barbare et Évanouis, Zach Cregger s'attaque à une franchise de jeux vidéo culte : Resident Evil. La saga de Capcom a déjà eu droit à des adaptations en films live action, rarement réussies, les fans espèrent que ce prochain long-métrage sera enfin le bon. Le tournage a débuté et nous avons quelques images, grâce à Prague Reporter.

Des photos du tournage de Resident Evil à Prague





Oui, une scène du prochain film Resident Evil a été tournée en République tchèque ces derniers jours, de 15 h 00 à 3 h 00. Alors que les arbres de Prague ont encore toutes leurs feuilles, une rue a été recouverte de neige artificielle. L'action du film Resident Evil devrait donc se dérouler en hiver ! Quelques rues ont été légèrement modifiées, un restaurant a été renommé Oak Street Diner pour le tournage.

Un détail intrigue quand même les fans. La ville fictive de Raccoon City n'a jamais été précisément située aux États-Unis, mais certains documents évoquent le Midwest. Cependant, les voitures présentes sur le tournage arborent une plaque d'immatriculation du Colorado et le nom du comté de Martin... qui n'existe pas dans cet État. Les fans ont également droit à un plan de la ville de Raccoon City, qui ne dévoile malheureusement pas grand-chose.

Un tournage sombre et bruyant





S'il est toujours excitant de voir un tournage de film en bas de chez soi, certains habitants du quartier de Karlín ont dû grincer des dents une fois la nuit tombée. Prague Reporter rapporte en effet que Zach Cregger et son équipe ont tourné « une scène d'action avec neige, coups de feu, explosions et conduite à grande vitesse ». Le journal évoque « des effets spéciaux impressionnants ». La production a même demandé aux habitants de garder les lumières éteintes le soir, « afin de préserver l'atmosphère sombre des scènes d'action nocturnes ».

Prague, terre d'accueil des blockbusters hollywoodiens





Les grosses productions adorent la Tchéquie, comme le rappelle Prague Reporter. Quelques jours avant d'arriver dans la capitale, l'équipe du film Resident Evil était à Litoměřice, en Bohême du Nord. Prague avait accueilli Guillermo del Toro pour Blade II il y a 23 ans, mais la société de production Stillking Films, qui gère le tournage local, a également travaillé sur The Gray Man des frères Russo, Extraction 2 de Sam Hargrave ou encore Spider-Man : Far From Home de Jon Watts. L'assistant aux repérages Lukáš Škoda explique que la République tchèque dispose d'une architecture variée et de décors urbains adaptables « capables de représenter de manière convaincante des villes d'Amérique du Nord et d'Europe ». Les spectateurs n'y verront que du feu.

Pour rappel, le film Resident Evil de Zach Cregger s'éloignera un peu des jeux vidéo de Capcom pour raconter une histoire inédite. Nous y suivrons Bryan (Austin Abrams), un coursier devant livrer un antidote dans une ville ravagée par une infection. Au casting, nous retrouverons Zach Cherry (Severance), Kali Reis (True Detective), Johnno Wilson (Twisted Metal) et Paul Walter Hauser (Black Bird). La photographie est assurée par Dariusz Wolski, un chef opérateur ayant travaillé avec Tony et Ridley Scott, Tim Burton et Alex Proyas à de nombreuses reprises, mais également avec Gore Verbinski sur les Pirates des Caraïbes. Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, réalisé par Johannes Roberts et filmé par Maxime Alexandre, avait déjà quelques bonnes idées, mais la présence de Dariusz Wolski à la photographie de cette nouvelle adaptation a de quoi réjouir les futurs spectateurs.

La date de sortie du prochain film Resident Evil est fixée au 18 septembre 2026 au cinéma, il faudra sans doute patienter encore de longs mois avant de découvrir la première bande-annonce. Avant ce long-métrage sortira Resident Evil Requiem, un jeu vidéo disponible en précommande à 79,90 € chez Leclerc.