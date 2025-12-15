CINEMA : Supergirl, une première bande-annonce teaser qui présage du meilleur pour 2026 !

Le deuxième long-métrage du DCU se montre enfin





Cet été, l'univers cinématographique imaginé par James Gunn a enfin pris forme auprès du grand public avec la diffusion en salles de Superman mettant en vedette David Corenswet, même s'il avait débuté avec la série d'animation Creature Commandos fin 2024. La saison 2 de Peacemaker lui a depuis fait suite. Nous attendons désormais la série Lanterns et le film Supergirl avec la cousine de Kal-El, apparue brièvement en caméo et qui a fait sensation que ce soit par sa tenue ou son comportement vis-à-vis de Krypto. Avec comme référence annoncée le comics Supergirl: Woman of Tomorrow, les fans ne pouvaient qu'être curieux de découvrir le résultat et c'est jeudi qu'un premier teaser a enfin été mis en ligne.

Bande-annonce VO

Analyse du trailer





Ce long aperçu de près de deux minutes rythmé au son de Call Me du groupe Blondie est pour le moins très prometteur, que ce soit en termes de ton ou d'action. Si l'alter ego de Clark Kent est altruiste et voit le bien en chaque individu, la Kara Zor-El campée par la jeune et prometteuse Milly Alcock se réclame de la vérité, même si cela est dû à son caractère totalement désabusé.

D'ailleurs, nous voyons dès le départ un numéro du Daily Planet avec en une Superman ayant sauvé une ville d'une explosion d'un réacteur nucléaire, alors que Supergirl a elle secouru des chats. Et visiblement, Krypto n'en a que faire... même s'il est félicité par sa maîtresse pour avoir visé juste. Outre se saouler dans un bar, cette dernière est montrée en pleine action face à des brutes s'en prenant à elle et à la jeune Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley). Nous avons également droit à un aperçu de l'antagoniste Krem (Matthias Schoenaerts), dont l'apparence est à des années-lumière du comics... Et, oui, il y a même un plan à 1:35 avec le Lobo de Jason Momoa, qui dans ce nouvel univers va donc incarner ce délirant et violent chasseur de primes.

Le ton n'est pas sans rappeler celui des films Les Gardiens de la Galaxie, sauf que James Gunn n'est pas réalisateur ici, le long-métrage ayant été réalisé par Craig Gillespie (le Cruella avec Emma Stone). Plus intéressant, nous aurons à priori droit à un flashback de la destruction de Krypton, avec une ville pouvant être la cité d'Argo protégée au dernier moment sous un dôme. En effet, nous voyons ensuite la jeune Kara aux côtés de son père Zor-El (David Krumholtz) et d'autres citoyens vêtus de blanc pour ce que nous devinons facilement être un enterrement, sans doute celui de sa mère.

Bande-annonce VOSTFR

Bande-annonce VF

Date de sortie de Supergirl au cinéma





Si cet aperçu du jour vous a fait envie, sachez qu'il va falloir encore attendre six mois avant de voir le rendu final en salles, puisque le lancement de Supergirl est prévu le 24 juin 2026 en France puis le 26 aux États-Unis. La première affiche du projet n'est quant à elle pas sans faire penser à The Boys avec le logo tagué.

Pour patienter, vous pouvez toujours revoir Superman (2025), dont le Blu-ray est vendu 19,99 € chez Leclerc et sur Amazon.

Lire aussi : Netflix compte se payer Warner Bros. et des licences cultes pour un montant astronomique, mais Paramount n'a pas dit son dernier mot !