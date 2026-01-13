CINEMA : Avengers: Doomsday, deux univers se rencontrent dans un quatrième teaser

Terre-616 x Terre-828





Ces dernières semaines, Marvel Studios a sorti plusieurs bandes-annonces teaser pour Avengers: Doomsday, un an avant son arrivée en salles, les diffusant tout d'abord au cinéma avant de les mettre en ligne le mardi suivant. Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth, et plusieurs X-Men connus y sont donc passés. Pour la quatrième et dernière vidéo du genre, le casting est bien plus large et fait se rencontrer des personnages de différents univers.

Bande-annonce teaser VO

Les Wakandais, Talokanils et la Chose





Cette fois, c'est Shuri (Letitia Wright) qui est au centre de ce montage, dans sa tenue de Black Panther. Ses paroles sont pour le moins inquiétantes, puisqu'elle déclare avoir perdu tous ses êtres chers (ce qui était déjà largement le cas après tout) en plus de parler de l'au-delà. Simple rappel des faits ou nouvelle menace qui pourrait être due au Docteur Fatalis ? Elle est également montrée accompagnée de M'Baku (Winston Duke), devenu roi.

Même s'ils ne sont pas mentionnés, les habitants de Talokan introduits dans Wakanda Forever sont également montrés, avec Namora (Mitzi Mabel Cadena) et Namor (Tenoch Huerta). Et surtout, nous avons donc la rencontre entre Shuri, M'Baku et Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), non sans une touche d'humour. Bon, rien de surprenant dans l'absolu, puisqu'une fois de plus, tous les acteurs présents avaient été officialisés en mars dernier.

Mais où se déroulent ces scènes ? L'aspect désertique des lieux laisse penser qu'il pourrait s'agir du Néant à la Fin des temps, déjà réutilisé dans Deadpool & Wolverine et que beaucoup de fans voient être utilisé pour faire office de Battleworld dans Secret Wars. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons craindre le pire pour la planète Terre de nos héros puisque Talokan est censé être au fond de l'océan, à moins qu'il y ait une raison à ce que l'action prenne place en plein désert.

Bande-annonce teaser VF

L'horloge de la fin du monde





Enfin, c'est une vidéo live pour le moins étonnante qui est disponible, montrant rien de moins que le compte à rebours avant la sortie du film. Cette Doomsday Clock va à priori durer plus de 11 mois et il n'y aurait rien d'étonnant à ce que Marvel Studios s'en serve pour y glisser d'autres éléments de teasing.

Pour rappel, Avengers: Doomsday est attendu le 16 décembre 2026 en France. Si vous souhaitez revoir Black Panther: Wakanda Forever, il est vendu 14€ en Blu-ray UHD sur Amazon.