CINEMA : Return to Silent Hill, enfin une bande-annonce rassurante !

Les fans de la saga de Konami ont rendez-vous au cinéma, au début d'année prochaine, pour découvrir Return to Silent Hill. Le nouveau film de Christophe Gans adaptera cette fois le second opus de la franchise, qui a eu droit à un remake l'année dernière. Après un teaser qui ne dévoilait pas grand-chose, puis une bande-annonce déroutante. Une nouvelle vidéo, en revanche, se montre plus rassurante.

Enfin une bonne bande-annonce pour Return to Silent Hill





Metropolitan Films vient de partager la bande-annonce internationale de Return to Silent Hill, qui se rapproche un peu plus du survival-horror de Konami. Nous avons même des musiques inédites composées par Akira Yamaoka, le musicien japonais qui reprend (encore une fois) des thèmes bien connus des joueurs. La vidéo montre quelques passages cultes du jeu, avec enfin une ambiance à la fois horrifique et nostalgique, comme le jeu savait si bien le faire.

De quoi parle Return to Silent Hill ?





Return to Silent Hill suivra James, se rendant dans la ville de Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme Mary, pourtant décédée. Mais sur place, il n'y trouve que des ruelles brumeuses, des personnages torturés et un Pyramid Head armé d'un long ciseau. La bande-annonce est à découvrir en VOSTFR plus haut ou en VF juste ici :

Quand sortira Return to Silent Hill ?





Return to Silent Hill, ou Retour à Silent Hill, sortira le 4 février 2026 au cinéma. En attendant, vous pouvez acheter Silent Hill 2 Remake à 54,99 € sur Cdiscount.