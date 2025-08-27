CINEMA : Return to Silent Hill, la première bande-annonce est là et les fans sont déçus

Le retour à Silent Hill, c'est pour bientôt





Nous avons enfin du concret pour Return to Silent Hill, le prochain film de la saga réalisé par Christophe Gans. Le cinéaste français était déjà derrière la caméra pour la première adaptation de 2006, qui se basait sur le premier jeu de la franchise de survival-horror de Konami. Cette fois, Gans s'attaque à un opus culte, Silent Hill 2, qui a eu droit à un remake l'année dernière.

Un premier trailer pour Return to Silent Hill





Return to Silent Hill est attendu au cinéma en tout début d'année prochaine, nous avons déjà eu droit à un aperçu de Pyramid Head et quelques photos du tournage, mais cette semaine, c'est la première bande-annonce de Return to Silent Hill qui est dévoilée. Il s'agit d'un « Teaser Trailer » très court, montrant quand même quelques plans avec du brouillard, des monstres et bien sûr Red Pyramid Thing. Du côté de la direction artistique, les fans du premier film ne devraient pas être dépaysés, reste à savoir si le long-métrage dans son intégralité sera à la hauteur du jeu de Konami.

Les fans déçus par la bande-annonce





Pour l'instant, les joueurs sont sceptiques, Return to Silent Hill ne semble pas avoir bénéficié d'un gros budget, Jeremy Irvine ressemble davantage à Alan Wake qu'à James Sunderland et le montage épileptique de la vidéo n'aide pas à se mettre dans l'ambiance mélancolique. Pour rappel, Silent Hill 2 Remake avait eu droit à une bande-annonce qui ne reflétait en rien le résultat final, gardons un peu d'espoir. De toute façon, cela ne pourra pas être pire que Silent Hill: Revelation 3D.

Quand sortira Return to Silent Hill ?





La date de sortie de Return to Silent Hill est fixée au 4 février 2026 en France, uniquement au cinéma. En attendant, vous pouvez acheter Silent Hill 2 Remake à partir de 44,89 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.