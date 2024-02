Silent Hill 2 : une nouvelle vidéo avec un gameplay nerveux, de quoi décevoir certains fans...

En novembre dernier, Blooder Team en avait un peu marre des joueurs qui se plaignaient de ne pas avoir d’informations sur le remake de Silent Hill 2. Grande de nouvelle, la team et Konami se sont placés durant le PlayStation State of Play pour exhiber une nouvelle bande-annonce, montrant un peu plus de gameplay de cette « nouvelle » aventure horrifique.

Comme vous pouvez le constater, il faudra trainer des pieds dans cette célèbre ville, mais aussi résoudre des énigmes et massacrer quelques monstres. Par ailleurs, cette nouvelle vidéo promotionnelle, intitulée « Combat » au passage, met l’accent sur l’action. Oui, le titre sera donc orienté vers une prise en main plus nerveuse que le jeu de base, de quoi frustrer certains aficionados qui s’attendaient à un titre plus posé, moins agité.

Pour rappel :

Ayant reçu une lettre de sa femme décédée, James se rend là où ils ont partagé tant de souvenirs

dans l'espoir de la revoir... à Silent Hill.

Là-bas, près du lac, il rencontre une femme qui lui ressemble étrangement. « Mon nom est... Maria », dit la femme en souriant. Son visage, sa voix... Elle lui ressemble tellement. Découvrez un chef-d'œuvre du survival horror psychologique – célébré comme le pinacle de la série – revisité avec les dernières technologies de pointe, pour des graphismes et un son à vous glacer le sang.

Pour finir, non, Silent Hill 2 n’a pas eu droit à une date de sortie. En attendant, vous pouvez ronger votre os du côté de Silent Hill : The Short Message. C’est déjà ça de pris…

