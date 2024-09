Silent Hill 2 : une nouvelle vidéo dévoilée, les joueurs PS5 vont trembler !

Les fans comptent les joueurs avant la sortie de Silent Hill 2, le remake du survival-horror psychologique culte de Konami. En attendant de découvrir ce jeu d'horreur développé par Bloober Team, voilà qu'une nouvelle bande-annonce a été diffusée sur la Toile, par PlayStation :

Cet « Immersion Trailer » s'attarde donc sur les fonctionnalités de la version PS5 de Silent Hill 2, qui promet d'en mettre plein la vue sur la console de salon de Sony. Le titre sera jouable en 4K, les joueurs ressentiront chaque coup porté et chaque balle tirée avec les retours haptiques et les gâchettes adaptatives, la barre lumineuse de la DualSense affichera la santé de James et le jeu sera compatible avec l'Audio 3D.

Mais cette vidéo est surtout l'occasion de découvrir quelques environnements de Silent Hill 2, notamment la Société Historique et son célèbre tableau Jour de brume, restes du Jugement arborant Pyramid Head, le club de strip-tease Heaven's Night et même un aperçu du boss Flesh Lip. Enfin, Sony précise que le jeu ne sera pas disponible sur d'autres plateformes avant le 8 octobre 2025, soit un an après la sortie après le lancement sur PC et PS5. Tout espoir d'une version Xbox Series X|S n'est pas perdu !

La date de sortie de Silent Hill 2 Remake est fixée au 8 octobre 2024, vous pouvez le précommander contre 49,99 € sur Amazon.

