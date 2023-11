Silent Hill 2 : une bonne nouvelle pour le remake

Source: Just for Games

Il y a maintenant un an, Konami dévoilait l'avenir de la franchise Silent Hill, avec plusieurs projets, dont un remake du très apprécié Silent Hill 2. Depuis, eh bien... les informations se font rares, la série interactive Silent Hill: Ascension a commencé à Halloween mais peine à convaincre, et concernant les autres jeux, c'est le flou total.

Aujourd'hui, nous avons cependant droit à une bonne nouvelle pour le remake de Silent Hill 2. Just for Games vient d'annoncer un partenariat avec Konami et Bloober Team afin d'éditer et distribuer une édition physique du survival-horror, mais seulement sur PlayStation 5. Oui, la version PC est encore une fois boudée. Les fans pourront donc se procurer le titre en boîte à sa sortie, qui doit se faire normalement en 2024.

Bien évidemment, les fans espèrent surtout une édition collector de Silent Hill 2, avec pourquoi pas une statuette inédite de Pyramid Head, mais pour le moment, il faut se contenter de cette édition physique standard sur PS5. Sinon, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

