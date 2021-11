Silent Hill 2 : de sublimes statuettes de Pyramid Head présentées par First 4 Figures

First 4 Figures propose pour rappel des statuettes haute qualité avec des personnages issus de célèbres jeux vidéo, et le dernier en date, c'est Red Pyramid Thing, plus connu sous le nom de Pyramid Head, une créature mystérieuse et terrifiante qui traque James Sunderland tout au long de Silent Hill 2.

À défaut d'avoir un nouveau jeu de la licence, les fans vont donc pouvoir craquer pour ces statuettes de Pyramid Head, déclinées en trois versions. La première met en scène la créature casquée armée de son long ciseau, une Exclusive Edition rajoute un bras droit avec une lance, et la Definitive Edition permet de reproduire la pose de fin du combat de boss, la tête de Pyramid Head pénétrée par une lance, les bras écartés. Cette ultime édition inclut également les bras avec le ciseau et la lance, et toutes les statuettes sont livrées avec une carte d'authentification et sont posées sur un socle triangulaire arborant le logo de sauvegarde à l'arrière.

De quoi faire tourner la tête des fans de Silent Hill 2, à condition d'avoir la place. La statuette de Red Pyramid Thing mesure 46 cm de hauteur pour 35 cm de largeur et 32 cm de profondeur. Le prix est en adéquation avec tout cela, comptez 635,99 $ pour l'édition standard, 653,99 $ pour l'Exclusive Edition et 707,99 $ pour la Definitive Edition, taxes incluses. F4F propose une première vague de précommandes pendant deux semaines, permettant d'économiser 10 %, et les statuettes seront livrées à partir du troisième trimestre 2022. Vous pouvez sinon vous rabattre sur une figurine articulée de Pyramid Head à 40,99 € sur Amazon.