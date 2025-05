Silent Hill 2 débarque sur GOG.com, mais ce n'est pas celui que les fans espéraient

En 2020, GOG.com accueillait Silent Hill 4: The Room, pas l'opus le plus populaire de la saga développée par la Team Silent, mais à l'époque, la franchise était totalement à l'arrêt et de nombreux joueurs ont pu découvrir ou redécouvrir ce survival-horror sur PC, le titre étant sans DRM et compatible avec les systèmes d'exploitation modernes.

GOG.com aime les vieux et aujourd'hui, il annonce l'arrivée de Silent Hill 2 dans son catalogue. Une aubaine pour tous les joueurs qui veulent profiter des aventures originales de James Sunderland dans cette ville brumeuse ? Que nenni ! C'est Silent Hill 2 Remake qui est disponible sur GOG.com, le titre développé par Bloober Team et sorti l'année dernière sur PlayStation 5 et PC, via Steam uniquement. L'exclusivité semble désormais terminée, SH2R est également disponible sur l'Epic Games Store.

C'est une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui veulent acheter un jeu sans DRM, d'autant que Silent Hill 2 bénéficie d'une réduction de - 30 % jusqu'au 15 mai prochain, abaissant son prix à 48,99 € sur GOG.com ou l'EGS. Espérons quand même que le Silent Hill 2 original débarque un jour sans DRM sur GOG.com.

Lire aussi : TEST Silent Hill 2 : le brumeux remake d'un chef-d'œuvre