CINEMA : The Legend of Zelda, devant les fuites, Nintendo partage de premiers visuels officiels !

Un tournage scruté de près





Alors que nous venons de découvrir la semaine dernière la première bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film, qui viendra régaler les amateurs d'animation au printemps prochain, c'est un autre projet d'adaptation d'une licence de Nintendo sur nos écrans qui fait activement parler de lui depuis quelques jours. En effet et comme prévu, le tournage du long-métrage live-action The Legend of Zelda est actuellement en cours en Nouvelle-Zélande, qui après la Terre du Milieu va donc donner vie à Hyrule. Forcément, cela a attiré les curieux et autres paparazzis, donnant lieu à des vidéos prises de loin et d'une qualité pouvant laisser à désirer. Il n'en fallait à priori pas plus pour que Nintendo réagisse assez vite en diffusant les visuels officiels ci-dessous :

Shigeru Miyamoto au rapport !

Le créateur japonais s'est donc fendu d'un message sur les réseaux, traduit dans plusieurs langues, afin d'annoncer aux personnes n'ayant pas suivi l'actualité que le tournage a actuellement lieu, avec notamment Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth campant les rôles principaux. En revanche, aucune annonce de casting supplémentaire alors qu'une femme ressemblant à Impa a été vue.

Trois plans dans un décor champêtre mettent donc en avant Link et Zelda, cette dernière armée d'un arc. Comme pour Peach, il semblerait que la princesse ait donc un rôle bien actif et ne soit pas reléguée au rôle de demoiselle en détresse. Et clairement, rien qu'à ces visuels, nous avons de quoi être rassuré quant au choix de casting de ces deux acteurs.

Ici Miyamoto. Le tournage du film The Legend of Zelda en prises de vues réelles est en cours dans un cadre naturel verdoyant. Bo Bragason y interprète le rôle de Zelda, et Benjamin Evan Ainsworth celui de Link. Le tournage du film poursuit son avancée en vue de sa sortie le 7 mai 2027. Cette date est encore lointaine, et nous vous prions de faire preuve de patience en attendant d'en savoir plus à son sujet.

Avant de voir une bande-annonce et les intentions du film, il faudra tout de même se montrer patient, puisque la sortie n'est pas prévue avant le 7 mai 2027 à l'international (sans doute le 5 mai en France), une date qui avait fait suite à un léger report en juin dernier.

En attendant, vous pouvez vous défouler dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau si vous possédez une Switch 2. N'hésitez pas à consulter notre guide d'achat pour l'obtenir au meilleur prix.