CINEMA : Sonic, un mystérieux film spin-off teasé

Paramount Pictures a rencontré un gros succès avec Sonic, le film. Le long-métrage en live action adapte les aventures du hérisson bleu de SEGA sur grand écran, deux suites ont déjà vu le jour, et un quatrième film est en chemin. Ce nouveau volet de la saga ne sortira pas avant le 17 mars 2027 au cinéma, mais la Paramount a encore un autre projet en production.

Un film spin-off de Sonic annoncé





Comme le rapporte Variety, Paramount Pictures a deux gros films prévus pour 2028 : un nouveau long-métrage Teenage Mutant Ninja Turtles (Tortues Ninja) le 17 novembre, et un mystérieux Sonic Universe Event Film le 22 décembre, soit quatre ans après Sonic 3, le film. Le film TMNT sera d'ailleurs produit par Neal H. Moritz, producteur de la trilogie Sonic au cinéma.

Un film live dédié à Shadow ?





Sonic 4, le film introduira évidemment de nouveaux personnages, à savoir Amy Rose et Metal Sonic. Mais sur qui se concentrera ce mystérieux spin-off ? Eh bien, comme Knuckles a déjà eu droit à sa série, tous les regards sont tournés vers Shadow. Introduit au cinéma avec le troisième film, le hérisson noir est particulièrement apprécié des fans et son histoire personnelle a largement de quoi justifier un long-métrage.

Pour rappel, Shadow était doublé par Keanu Reeves dans le dernier film en date. Sonic 3, le film est disponible en Blu-ray à 14,99 € chez Leclerc.