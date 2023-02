CINEMA : Super Mario Bros. Le Film, un nouveau Direct annoncé pour découvrir son ultime bande-annonce

Ce n'est pas avant le mois d'avril que nous pourrons découvrir en salles Super Mario Bros. Le Film, qui a déjà droit à sa promotion en début de séance. Nintendo et Illumination Entertainment ont récemment dévoilé un amusant clip promotionnel rappelant des souvenirs aux plus vieux d'entre nous, avec en parallèle la mise en ligne d'une multitude d'affiches colorées pour les principaux protagonistes du long-métrage d'animation. Ça ne va pas s'arrêter là, comme vient de l'annoncer Big N. sur la Toile.

À l'instar de ce qu'il avait fait précédemment pour les deux premières bandes-annonces, nous aurons droit à un Nintendo Direct spécial afin de découvrir un troisième et ultime trailer. Et pour une fois, la firme ne s'y prend pas à la dernière minute pour nous prévenir, car il va falloir patienter jusqu'au jeudi 9 mars à 23h00 pour découvrir cette vidéo via le flux ci-dessous. Et vous l'aurez sans doute compris, cela s'inscrira dans les célébrations du Mario Day (ou Mar10 Day si vous préférez). Aucune information sur les jeux ne seront incluses. En revanche, avec la fuite d'un bundle comprenant une Switch rouge, Super Mario Odyssey et un goodies en lien avec le film, il ne serait pas étonnant que l'officialisation soit effectuée à ce moment-là ou le lendemain. En attendant, c'est un visuel de toute beauté mettant encore en avant la Route Arc-en-ciel et nos personnages au volant de leur kart / moto qui vient nous en mettre plein la vue.

Pour rappel, la date de sortie au cinéma de Super Mario Bros. Le Film est fixée au 5 avril en France, au 7 avril en Amérique du Nord et au 28 avril au Japon. Les nombreux jeux de la licence sont eux en vente sur Amazon.

Lire aussi : Shigeru Miyamoto n'aime pas être « le Spielberg du jeu vidéo »